AKP’den İYİ Parti’ye geçti, rozetini Akşener taktı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 2019 yılında AKP’den Belediye Meclis üyesi seçilen Ayşe Çiftçi düzenlenen tören ile İYİ Parti’ye geçti. Çiftçi’ye rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve 2019 seçimlerinde AKP'den Fethiye Belediyesi Meclis Üyesi seçilen Ayşe Çiftçi İyi Parti'de düzenlenen tören ile üye oldu.

İYİ Parti Genel Merkezinde düzenlenen törenle Genel Başkan Meral Akşener tarafından Ayşe Çiftçiye İYİ Parti rozeti takıldı. Katılım törenine Genel Başkan Meral Akşener, İYİ Parti Muğla Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun ve İlçe Başkanı Ali Fatih Çoban katıldı.

İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Belediye Meclis üyesi Çiftçi daha önce sosyal medya hesabından istifasını duyurmuştu. Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ayşe Çiftçi, istifasında şu sözlere yer vermişti “Kendi isteğim ile 2011 yılında üyesi olduğum, mahalle kadın kolları yönetim kurulu üyeliği görevini, 2018 ve 2020 yılları arasında Fethiye ilçe kadın kolları başkanlığı görevini yaptığım Ak parti üyeliğimden gördüğüm lüzum ve aldığım karar nedeniyle bugün itibariyle istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullanmıştı.

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