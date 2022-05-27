AKP’den Kılıçdaroğlu’na yanıt

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun paylaşımlarına yanıt verdi. AKP'li Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun köklü bir partinin genel başkanlığını yalan ve dedikodu merkezine çevirmesini izliyoruz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ABD'de kurulan TURKEN Vakfı ile ilgili, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sorular sormuş, “Erdoğan, aile üyelerin paralel hayat kurma telaşı içindedirler” demişti.

“POLİTİK DEDİKODU VE SİSTEMATİK YALAN ÜRETİYOR”

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi. Ömer Çelik, şunları belirtti:

* “Kılıçdaroğlu hakkıyla genel başkanlık yapamayınca ‘politik dedikoduculuk’ mesleğine geçmiş.

* Cumhurbaşkanımızın aile bireylerinin hukuka uygun ve herkese açık şekilde yürüttüğü sivil toplum faaliyetlerini hukuksuz ve şaibeli göstermeye çalışarak politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor.

* Kılıçdaroğlu'nun köklü bir partinin genel başkanlığını yalan ve dedikodu merkezine çevirmesini izliyoruz. Geçen seferki iddiaları hakkında, bilinen bir FETÖ'cü ‘bunları ben yıllar evvel söyledim’ diyerek bu iddiaların mülkiyetinin kime ait olduğunu ifşa etmişti.

“HER İDDİASININ ARKASINDAN ‘MUTFAKTA BİRİ VAR’ DEDİRTMEYE DEVAM EDİYOR”

* Kılıçdaroğlu politik dedikodu ve yalan üretmek yoluyla 6'lı masanın lideri olma hedefine ulaşabilecek mi göreceğiz. Fakat her iddiasının arkasından ‘mutfakta biri var’ dedirtmeye devam ediyor.

* Kılıçdaroğlu'nun önümüze gerçek politika ile çıkmasını bekledik, bunun imkansız olduğunu bir kere daha gördük. Mülkiyeti karanlık odaklara ait politik dedikodu ve yalanlarla varabileceği bir yer yok.

* Şimdiye kadar olduğu gibi bu iddialarının arkasından da şaibeli odaklar çıkacak… Parti genel başkanlığını terkedip, politik dedikoduculuk mesleğine geçişi ile kendisini baş başa bırakıyoruz.”

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda şunları söylemişti:

* “Erdoğan, aile içinde anlaşırsınız ve çıkar milletimize doğruları söylersiniz diye bekledim ama görüyorum ki sen, davalarla algı yaratma peşindesin. O zaman ortamı daha fazla bulandırmana izin vermeden, herkesin zaten artık bildiğini buradan da söyleyeyim.

* Bu vakıflar üzerinden paraları transfer ettiren, oğlun Bilal Erdoğan. Parayı alan tarafta ise kızın Esra Albayrak var. Kardeş kardeş vakıflar yönetiyorlar, para transfer ediyorlar birbirlerine. TURKEN paravan bir vakıftır, amacı ABD’ye servet ve insan transferidir.

* Güya yurt yapıyorlarmış. Nerede yapıyorlar devasa plazayı? Manhattan’da. ABD’nin en pahalı finans merkezinde. Finans merkezine yapılan bu ultra lüks bina bittiğinde kime ait olacak? Türkiye'ye mi ait olacak, yoksa paravan vakfa mı? Bu vakıf kimin Erdoğan?”

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