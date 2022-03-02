AKP’den ‘Montrö’ açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 7. gününe ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında "Türkiye, Montrö’nün objektif hükümlerini savaş halinde uygulayacaktır. Türkiye'nin takdirine bırakılmış konular varsa, Türkiye hiçbir şekilde savaşı derinleştirecek, yoğunlaştıracak tutum içine girmeyecektir. AB’nin, Ukrayna konusunda yaptığı tanım Türkiye için geçerlidir. Türkiye 100 yıldır güçlü bir Avrupa devletidir" ifadelerini kullandı.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Çelik’in sözlerinden satır başları:

*”Her türlü işgal girişimini, meşru egemen devletin haklarının yok edilmesini karşı buluyoruz.

*Ukrayna’nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün hedef alınmasının yanlış olduğunu söylüyoruz.

*Ukrayna da Rusya da zarar görmemeli, ikisinden de vazgeçmemeliyiz. Bu tür krizlerin çözümünde Türkiye deneyimli bir ülke

*Türkiye’nin ortaya koyduğu girişimlerin kıymetini bilmeyen, masada olmasın politikaları devam ettirmeye çalışanlar var.

*Türkiye’nin durduğu nokta, Cumhurbaşkanımızın temasları Türkiye’nin anahtar bir ülke olduğunun altını çizmiştir.

*Müttefiklerimiz büyük bir vizyonsuzluk ortaya koydu. Türkiye’nin anahtar ülke olmasına destek vermemeleri görüldü. Şimdi Türkiye’nin kıymetli bir ülke olduğunu ifade ediyorlar.

*Müthiş bir akıl tutulması yaşanıyor. Türkiye’nin perspektife sahip olmuş hali iyi değerlendirilmeli.

*Hem batı hem doğuyla konuşabilen bir ülkeyiz. Bölgemizde böl-yönet değil hep beraber zengin olmak kazan-kazan formülüyle ilişkiler inşa etme deneyimi olan bir ülkeyiz.

*Bu saldırılar başladıktan sonra Cumhurbaşkanımız görüşmeler yaptı. Bütün taraflarla bu süreci devam ettiriyor. Önemli olan ateşkesin sağlanması.

*Bir egemen devlet parçası olan Kırım’ın tanınmasını istemek irrasyonel bir yaklaşım. Müzakere masasına oturulduğunda ortak zemin üzerinde çalışmanın faydası olacaktır.

*Bir kez daha çifte standart görülüyor. Ukrayna’daki insanlara sahip çıkılan bu takdiri şayan hareket diğer ülkelerde savaş mağdurların ölüme terk ediyor.

“MONTRÖ SÖZLEŞMESİ UYGULANACAK”

*Rusya tarafı bu işgalin bir savaş olmadığını ifade etmişti. Türkiye kurumları bunu bir savaş olarak tanımladılar.

*Montrö’nün objektif hükümleri savaş durumunda neyi içeriyorsa uygulanacaktır. Türkiye savaşı derinleştirecek yoğunlaştıracak bir tutum içerisine girmeyecektir.

UKRAYNA’DAKİ TÜRKLERİN TAHLİYELERİ

*Burada bir savaş durumu vardır. Tahliye çalışmaları 24 saat sürüyor. Kuzey bölgedeki illerde oturanlar Rusya üzerinden Türkiye’ye getirilecektir. Rusya ile müzakerelerimiz sürüyor.

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