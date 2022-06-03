AKP’den Yunanistan’a ‘şikayet mektubu’ yanıtı

Birleşmiş Milletler'e Türkiye'yi şikayet eden bir mektup gönderen Yunanistan'a AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt... Çelik, "Türkiye’yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez" dedi.

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Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde gerilim yaşanırken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan “Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülkeyle ikili görüşme yapmayacağız. Yüksek düzeyli stratejik anlaşmamızı bozduk” dedi.

Erdoğan'ın bu sert çıkışına Atina yönetiminden yanıt geldi. Yunanistan, Türkiye’yle gerilimin tırmanmayacağını söyledi, ancak ulusal çıkarlarını savunmaya kararlı olduklarını vurguladı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papaioannou da Türkiye’yle ilgili olarak Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi.

Bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı:

DİLEKÇE YAZARAK SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ

– Yunanistan'ın Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamaları kabul edilemez. Bu saldırgan propagandalarla varılacak hiçbir yer yoktur. Yunanistan hükümeti başka ülkelere Türkiye'yi şikayet eden dilekçeler yazarak sorunları çözemez.

ÇIKMAZ SOKAK

– Yunanistan başka ülkelerin kendisine verdiği desteğin karşılığında ne beklediklerini iyi değerlendirmelidir. En sağlam yolun sorunları Türkiye ile masada çözmek olduğunu anlamalıdır. Yunanistan adaların silahlandırılması ile hukuksuz bir yolu tercih etmektedir. Bu çıkmaz sokaktır.

YUNANİSTAN İYİ NİYETLİ DEĞİL

– Yunanistan'ın hukuksuzluğuna kabile dayanışması mantığıyla destek veren ülkeler Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda iyi niyetli değildir. Fransa'nın sürekli tahrik edici açıklamalar yapması diplomatik çözümlere zarar vermektedir.

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