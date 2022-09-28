AKP’li başkan, Bursa’da gazetecilerin evini yıktı

AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’nin Kültürpark içerisindeki 33 yıllık idari ve sosyal tesisini yıktı. Yıkıma tepki gösteren ÇGD Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz, neredeyse tam 1 yıldır Büyükşehir Belediyesi’nin ifade özgürlüğünden, ÇGD’den, bu kentin çağdaş gazetecilerinden intikam alma hırsına karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Halil ATAŞ

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Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi Dernek Lokali, AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan tahliye davası sonucu 12 Eylül'de boşaltılırken, 33 yıldır Reşat Oyal Kültürparkı içinde bulunan ÇGD'nin idari ve sosyal tesisi, belediye ekiplerince yıkıldı.

MAHKEME KARARIYLA TAHLİ EDİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından Ekim 2021'de gönderilen tebligatta, lokalin bulunduğu alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda ‘Kültür ve Rekreasyon Alanı’ olarak tanımlı olduğu aktarıldı.

Belediye, ÇGD Bursa Şubesi'nin kuruluş günü olan 2 Aralık'ta binanın boş olarak kendilerine teslim edilmesini istedi.

ÇGD Bursa Şubesi tarafından açılan davalar sürerken, Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı tahliye davası Bursa 2. İdare Mahkemesi'nce kabul edildi ve tahliye emri 12 Eylül'de verildi. ÇGD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu derneğin tahliyesini 12 Eylül tarihinde gerçekleştirdi.

“YIKILAN TEK BİNA ÇGD BURSA ŞUBESİ”

Yıkıma tepki gösteren ÇGD Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz, şöyle konuştu;

“Neredeyse tam 1 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nin ifade özgürlüğünden, ÇGD'den, bu kentin çağdaş gazetecilerinden intikam alma hırsına karşı mücadele ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, SİT alanı kılıfı ile yerimizden etmek istedi önce bizleri. “Kültürpark'ta kentsel dönüşüm yapacağım” dedi. Ancak gelinen noktada yıkılan tek bina ÇGD Bursa Şubesi'nin 33 yıllık binası oldu.

“ÖZGÜR BASIN YIKILMAZ”

Nasıl ki 2 Aralık'ta Kuruluş yıl dönümümüzde kendisini bu kentin istenmeyen adamı ilan etmişsek, bugün bir kez daha diyoruz ki ÇGD'ye yönelik her saldırıyı çirkin zihniyetinizi dün olduğu gibi yarın da teşhir etmeye devam edeceğiz.

Alinur Aktaş her geçen gün Bursa için utanç kaynağı olmaya devam ediyorsun. Her zaman söylediğimiz gibi. Derdimiz, bir bina, yıkılacak tuğlalar değil. Duvarlar yıkılır… Yenileri yapılır! Size de bu yakışır. Derdimiz… Yıkılmak istenen değerlerimizi, satmadığımız kalemlerimizi, Yılmaz Amca'lardan emanet aldığımız geleneğimizi korumaktır. Siz ancak duvarları yıkarsınız, özgür basın yıkılmaz!”

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