AKP’li başkan ‘göz bebeğimiz’ demişti, gerçek bambaşka çıktı

Elazığ İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantısında AKP İl Genel Meclis üyesi Atilla Pirinçci, tarihi Harput'ta bulunan buzluk mağarasının atıl durumda olduğunu Dabakhane’nin ise 20 yıldır bakımı yapılmadığını ve şifalı su olarak bilinen gözelere hortumlarla su verildiğini açıkladı. AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise yerel televizyonlarda yapılan çalışmaları anlatırken 'göz bebeğimiz' dediği Harput'a önem verdiklerini söylemişti.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ İl Genel Meclisi temmuz ayı toplantısına Harput tartışması damga vurgu. Elazığ il genel meclis üyesi AKP'li Atilla Pirinçci, meclis toplantısında Harput’ta olan Dabakhane ve Buzluk mağarasının atıl bırakıldığını kaydetti. Oysa Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları tam tersi yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

“DABAKHANE VE BUZLUK MAĞARASI ATIL DURUMDA”

Elazığ İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı olan AKP’li Atilla Pirinçci, Harput'taki yerlere ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi;

*Komisyonumuz oradayken Elazığ belediyesini yol konusunda aradı. Yolun genişletilmesi için ve yolun asfalta dönüştürülmesi için ihale yapılmış. En kısa zamanda burada bir çalışma yapılacak.

*Dabakhane ile ilgili olarak da herhangi bir restorasyon çalışmasına alınmamış. Aynı şekilde komisyon olarak bundan öncede buzluk mağarasına gittik buzluk mağarası da şu anda atıl durumda. Dabakhaneyi kiraya vermişler kiracı yaklaşık 20 yıldır orada herhangi bir bakım yapılmamış.

*Elektrik tesisatından, camlarından tutun yani daha düşünün şifalı su olan gözelere hortumla su veriyorlar. Herhangi bir kanal yapılmamış. Biz de raporumuzu Elazığ il özel idaresi genel sekreterliğine havale ettik. Bu konuyla ilgili belediyeyle ikili ilişkiler içerisinde görüşülmesini komisyon olarak takip edeceğiz.

AKP’Lİ ŞERİFOĞULLARI: HARPUT BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ

Tarihi Harput’ta yapılan çalışmaları anlatan Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları, “Harput'a ne kadar önem verdiğimizi biliyorsunuz. Harput bizim göz bebeğimiz” diyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

*Önem vermemiz gereken yerlerden bir tanesi. UNESCO süreci devam ediyor. Bunun kalıcı olması adına Harput'a yapılan yatırımlar çok çok önemli. Bizler Harput'a gerekli önemi veriyoruz. Bizler cam seyir terasını yaptık. Park yaptık. Çok güzel bir görünüme kavuştu. Biz parkla bütünleşik bir alanda yapmak istedik.

*Kopuk olmasın istedik. Şehrin izlenebileceği bir seyir terası şeklinde düşüncemiz oldu. Farklı illerde yapılan yerler var. Ama orada çok yüksekliği olan adrenalin kazandıran cam teraslar var. Biz şehre hakim bir noktada vatandaşlarımız orada Elazığ'ı izlesin, havasını teneffüs etsin dedik. Amacımız buydu.

*Sağır müftü konağı olarak bilinen alanda basın müzesi olması için çalışmalarımızı tamamladık Harput'umuza değer katacak, turistlerin gelmesine değer katacak basın müzesini faaliyete geçireceğiz. Hoca Hasan Hamamız'nın restorasyonuyla alakalı çalışmalarımızı yaptık.

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