AKP’li başkan Kılıçdaroğlu’nu gizli gizli böyle izledi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 gün önce geldiği Konya’nın Karapınar ilçesinde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanmıştı. AKP’li Karapınar İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yaka’nın makamındaki pencere kenarından Kılıçdaroğlu’nun esnaf ziyaretini gizli gizli izlediği görüntüler ortaya çıktı

Müslüm EVCİ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz Perşembe günü Konya'ya gelerek çeşitli temaslarda bulunmuştu.

Konya ziyaretinde ilk olarak Mevlana Türbesi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu ardından Karapınar ilçesinde çiftçilerle bir araya gelerek sorunlarını dinlemişti.

Kılıçdaroğlu daha sonra Karapınar ilçesinde esnaf ziyaretleri yaptığı sırada vatandaşlardan yoğun bir ilgi görmüştü.

AKP’Lİ BAŞKAN YOĞUN İLGİ GÖREN KILIÇDAROĞLU’NU GİZLİ GİZLİ İZLEDİ

Kılıçdaroğlu'nun ilçe merkezinde esnafları ziyaret ettiği sırada AKP'li Karapınar İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yaka'nın makamındaki pencere kenarından Kılıçdaroğlu'nu gizli gizli izlediği görüntüler ortaya çıktı.

“İLK SEÇİMDE GİZLİCE İZLEYEMEYECEK”

Görüntülerle ilgili SÖZCÜ'ye konuşan CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, şunları söyledi:

*Karapınar Belediye Başkanı Sayın Mehmet Yaka’nın pencerenin arkasından gizlice izlemesine gerek yok.

*Aşağıya inip aramıza katılabilirdi. Kapımız, gönlümüz bütün Türkiye’ye açık. İlk seçimde gizlice izlemeyecek.

*Coşkuyla bize katılacak. Türkiye yönetimine emek verecek arkadaşlar o koltuklarda oturacak.

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