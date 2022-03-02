AKP’li başkan makam odasını 429 bin TL’ye yeniletti!

Ekonomik kriz nedeniyle millet ucuz ürün kuyruklarına mahkûm edilirken Afyonkarahisar’ın 13 bin nüfuslu İscehisar ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Şahin’in makam odasını 429 bin 500 TL’ye yeniletti. İlçe halkı duruma isyan etti.

Müslüm EVCİ

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31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den belediye başkanlığını kazanan ve 2021 yılının Ekim ayında AKP'ye geçen Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'in makam odasına harcadığı para tepki topladı.

MAKAM ODASINI 429 BİN LİRAYA YENİLETMİŞ

AKP'li İscehisar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Belediye Başkanı Ahmet Şahin'in makam odasına 429 bin TL harcandığı belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İscehisar halkının ve Belediye Başkanının temsil makamı olan başkanlık makam ve çalışma odasının yenilenmesi 429.505,75 TL ye mal olmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

TOPLAM 13 BİN KİŞİ YAŞIYOR

TUİK verilerine göre toplam 13 bin 285 kişinin yaşadığı İscehisar ilçesinde, belediyenin makam odası için harcadığı paraya vatandaşlar tepki gösterdi.

“MİLLETİN PARASINA ZEVK UĞRUNA HARCIYORLAR”

Belediyenin paylaşımının altına yorum yapan vatandaş şu notları düştü:

* Yollar patates tarlası gibi, yolları yaptırsın. O makam milletin ‘siz kalkıp da makam reklamı yapıyorsunuz. milletin arabaları sanayiden çıkmıyor. iyi bir şey yapıyorsunuz yani pazar yeri perişan, oraların reklamını yapın.

* 429 milyar yazık günah değil mi? İscehisar'a yatırım hizmet yaptım deseydiniz tebrik teşekkür ederdik. Bir hizmet adamının makamına değil bağlı bulunduğu yere harcaması gerekir elindeki kaynağı. Bu paylaşımı da dışardaki söylentileri susturmak için paylaştığınızı biliyoruz, bu hareketinizle daha çok söylenti yaptınız helal olsun.

* Yazık milletin parasına, çok mu gerekliydi? Ne değerli koltukmuş bu çocuklarımızın faydalanacağı bir kütüphanemiz bile yok nasıl rahat oturulur o makamda. Allah ıslah etsin

* Başkan bu alım gücünün düştüğü, enflasyon tavan yaptığı, yokluğun kol gezdiği böyle bir zamanda bu paralara makam yenilemek ne bileyim pek doğru olmamış gibi.

* Milletin parasını zevk uğruna harcıyorlar yazıklar olsun. Hesap günü geldiğinde, her kuruşun hesabını soracak diye inandığımız Rabbimiz var. Elhamdülillah.

* O paraya kaç öğrenciye burs verilirdi?

* ‘İtibardan tasarruf olmaz' diyen Reisin izinden gidiyor sayın belediye başkanı.

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