Eski AKP’li başkana ‘acilinden’ Osmanlı Kafe ihalesi!

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, acil durumlar için kullanılan 21/B maddesini işleterek 3.5 milyon liraya 'Osmanlı Kafe' ihalesi verdi. İhaleyi de Atakum'un AKP'li eski belediye başkanı Adem Bektaş kazandı! Başkan Demir, tepkilere "Aciliyeti vardı" diye yanıt verdi.

İsmail AKDUMAN

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Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait bütün sosyal tesisleri zarar ettiği gerekçesiyle kiralamaya çalışan AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Demir geçen Mayıs ayında, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde yıkılan metruk binanın yerine yaklaşık 3 milyon 883 bin 230 lira maliyeti olan Osmanlı Kafe yaptırmak için ihale yaptı.

Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi acil durumlarda yapılan 21/B maddesine göre pazarlık usulüyle yapılan ihale, 2004-2009 yıllarında AKP’den Belediye Başkanı olan Adem Bektaş’a 3 milyon 500 bin liraya verildi.

Eski Başkan Bektaş da 180 günde tamamlanacağı açıklanan Osmanlı Kafe’nin yapımına yer tesliminin ardından başladı. Ancak, SÖZCÜ’nün ortaya çıkardığı adrese teslim ihale Belediye Meclis Toplantısı’nda tartışmalara neden oldu.

OSMANLI KAFESİNİN ACİLİYETİ VARMIŞ

CHP Meclis Üyeleri yazılı soru önergesi vererek, “Kafe ihalesinin neden doğal afetler için düzenlenen 21/b maddesine göre verildiğini, pazarlık usulü ile yapılan ihalenin AKP’li eski başkana verildiğini, belediyeye ait sosyal tesislerin zarar etmesine rağmen neden bir kafe ihalesinin düzenlendiği” sordu.

Belediye Başkanı Mustafa Demir, yazılı soru önergesine sözlü olarak cevap vererek, şunları söyledi:

– Bu ihale geçmişini iyi inceleyin. Samsun’da belediye başkanlığı yapmış çok sayıda isim var. Pazarlık usulü ile verilmesini de, süreci görüyorsunuz. Şuanda olağanüstü bir durum söz konusu, yasada o ifade edilmemekle birlikte yapılma gereği duyulmuştur, oranın aciliyeti var.

– Bir nokta daha var. Orası halka hizmet için. Belediyenin halen zarar eden tesisleri var. Biz onları işletiyoruz. Ama belediyelerin işletmemesi gereken tesisleri işletiyoruz. İnsanlara hizmet edecek, gençlerin ders çalışacakları çok şık bir bina olacak. Bu açıdan süreç çalışmıştır ve inşaat başlamıştır.

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