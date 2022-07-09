AKP’li başkan parti broşürlerini koruma polisine taşıttı

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir İlçesinde AKP’li İlçe Başkanı Nupel Kaya, esnafa bayram ziyaretinde bulunurken, vatandaşlara dağıtmak için yanındaki propaganda içerikli broşürleri koruma görevi yürüten polis memuruna taşıttı. Kaya, bu anı kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Yoğun tepkilere neden oldu

Özgür CEBE

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Usulsüzlük, liyakatsizlik ve maddi menfaat sağlama iddiasıyla son günlerde gündemden düşmeyen AKP Diyarbakır il teşkilatında, beş il yöneticisinin ani bir kararla genel merkez tarafından görevden alınmasından sonra parti teşkilatında sular bir türlü durulmuyor.

Görevden alınan isimler AKP İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın hakkında basın ve sosyal medya üzerinden birbirlerini suçlayıcı ithamlarda bulunurken, Arife günü sosyal medyaya düşen bir fotoğraf tepkilere neden oldu.

AKP Yenişehir İlçe Başkanı Nupel Kaya'nın başkanlık yaptığı ilçenin Ofis semtindeki Kooperatifler Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Nupel Kaya, esnafı ziyaret etmeye giderken de yanında götürdüğü AKP'nin propaganda içerikli broşürlerini koruma görevi yürüten polis memuruna taşırttırdı.

TEPKİ ÇEKTİ

Bir çanta dolusu broşürü sokaktaki seyyar satıcılar, vatandaşlar ve esnaflara dağıtmak için parti teşkilatından alan Nupel Kaya, esnaf ziyareti boyunca bu broşürleri korumaya taşıttırdıktan sonra kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaya, paylaştığı bu fotoğrafın altına da “Gönülden gönüle giden bir yol var” cümlesini yazarak kalp bıraktı. Bu fotoğraf tepkilere neden oldu.

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