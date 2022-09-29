AKP’li başkan, partilisi için suç duyurusunda bulundu

AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, sosyal medyadan kendisini eleştiren AKP Eskişehir Tepebaşı Gençlik Kolları eski Tanıtım Medya Başkanı Harun Özdemir hakkında suç duyurusunda bulundu. Özdemir, "Siyasetçiler alkışlanmaya alışık olduğu gibi eleştirilmeye de açık olmak zorundadır" dedi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP Eskişehir teşkilatında bir süredir yaşanan gerginlik devam ediyor. Geçtiğimiz ay AKP Eskişehir Odunpazarı Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarı’nın görevden alınmasının ardından, AKP İl Başkanı Zihni Çalışkan, daha önceki dönemlerde AKP Eskişehir Tepebaşı Gençlik Kolları eski Tanıtım Medya Başkanı Harun Özdemir hakkında kendisini eleştirdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

AKP İL BAŞKANINI ELEŞTİRDİ

2014-2016 yılları arasında AKP Eskişehir Tepebaşı Gençlik Kolları Tanıtım Medya Başkanlığı ve 2016-2018 yılları arası AKP Eskişehir İl Gençlik Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığı görevlerinde bulunan ve halen AKP’ye üye olan Harun Özdemir, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan’ın çalışmalarını eleştirdi.

Özdemir yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

“Bölge koordinatörü olduğunuz Eskişehir'de kaç esnafı gezdiniz kimi dinlediniz? Mevcut il başkanıyla Eskişehir hüsranı yaşayacak görev verildiyse ya layıkıyla yapacaksınız ya da yapmayacaksınız.

Partide 20 kişiye konuşup aracınıza binmek Recep Tayyip Erdoğan’ın davasının neresinde var! Ben gibi nice dava insanlarına iftira atıp partiden uzaklaştıran soğutan Zihni Çalışkan şahsı o koltuğunda rahat oturamayacaksın.

Bu saatten itibaren kimse kusura bakmasın. Recep Tayyip Erdoğan davasını konuşmak davaya zarar vermez. Konuşmak Reise zarar vermez. Ağabeyim, ablam, kardeşim, dostum, 15 Temmuz nöbet arkadaşım kendine gel.

Ben ihale almadım, tarla kovalamadım. Milleti icraya vermedim. Kendi cebime akar sağlamadım. Müslümanım diyen bu partiye oy veren bu şahsın arkasından yürüyen herkes bu vebalin altındadır”

PARTİLİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Özdemir, sosyal medyadan gerçekleştiğim güncel konular ve siyasi yazılarından dolayı il başkanı Zihni Çalışkan’ın hakkında suç duyurusunda bulunduğunu da sosyal medyadan duyurdu. Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Haksızlığı hak zannedenlere karşı hak dava etmek, hakka haksızlıktır. Sosyal medyadan yaptığım eleştirileri kendince şahsına hakaret edildiğini düşünen AK Parti il başkanı Zihni Çalışkan şahsıma karşılık savcılığa avukatı Pınar Turhanoğlu tarafından şikayette bulunulmuştur.

Paylaşımlarımda kendi şahsına bir iftira, hakaret söz konusu değildir. Siyasetçiler alkışlanmaya alışık olduğu gibi eleştirilmeye de açık olmak zorundadır. 2014’den bugüne hizmet ettiğimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Halka hizmet hakka hizmettir’ anlayışını kendisine benimsemiş bir davada bulunmaktan, şeref ve onur duydum, duymaya da devam edeceğim.

Haksızlık karşısında dün de susmadım bugün de susmayacağımı belirtmek isterim. Halkın derdiyle dertlenmeyen halkımızın sorunlarını çözmek için çabalamayan her siyasetçiyi dün de eleştirdim, eleştirmeye de devam edeceğim.”

İlginizi Çekebilir Eski AKP'li başkan: İhalelerde şike var, şaibe var