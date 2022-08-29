AKP’li başkandan yardımcılarına işçi kontenjanı kıyağı

AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatıyla daha önce belediye meclis üyelerine ve 40 mahalle muhtarına belediyede işçi kontenjanı verilmiş belediye meclis üyeleri ve muhtarların birçoğu ise bu kontenjanları çocukları ve yakınları için kullanmıştı. AKP’li başkan Şerifoğulları, şimdi ise belediye başkan yardımcıları olan Nazif Bilginoğlu’nun kızı Merve Bilğinoğlu’nu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde işe başlattığı ortaya çıktı. Belediye Başkan Yardımcısı Sebahattin Uçar’ın yeğeninin ise farklı bir birimde işe aldığı ileri sürüldü.

Evren DEMİRDAŞ

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Ülkede yaşanan ekonomik kriz ve işsizlikten dolayı milyonlarca üniversite mezunu işsiz genç belediyelere iş başvuruları yaparak işe girme umuduyla beklerken AKP'liler, kendilerine yakın kişiler ve çalışma arkadaşları olan kişilerin yakınlarını talimatla işe aldırmaya devam ediyor.

MECLİS ÜYELERİNE İŞÇİ KONTENJANI KIYAĞI

31 Mart yerel seçimlerde Elazığ belediye başkanlığı görevine gelen AKP’li Şahin Şerifoğulları, 2020 yılında belediye meclisindeki 37 meclis üyesine bir kişilik işçi kontenjanı vermişti. Şerifoğulları, AKP’ye 20, MHP’ye 13, CHP ve İYİ Partili 4 meclis üyesine ise bir kişilik işçi kontenjanın verilmişti. Meclis üyelerinin birçoğu verilen bir kişilik işçi kontenjanını çocukları ve yakınları için kullanmıştı.

TEPKİLERE RAĞMEN MAHALLE MUHTARLARINA KONTENJAN VERDİ

Belediye meclis üyelerine belediyede işçi kontenjanının verdiğinin duyulmasının ardından vatandaşlardan gelen tepkilere rağmen bu seferde kentteki 40 mahalle muhtarına belediyede bir kişilik işçi kontenjanı vermiş birçok muhtar ise bu kontenjanı çocukları ve yakınları için kullanmıştı.

BAŞKAN YARDIMCILARI DA İŞİ KAPTI

Belediye yetkilileri tarafından ‘işçi fazlalığı var' denilmesine rağmen AKP'li Şerifoğulları, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının ardından şimdi de dört belediye başkan yardımcısının akraba ve çocuklarının belediyede işe aldırdığı ortaya çıktı. Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu'nun kızı Merve Bilginoğlu'nun kızının İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde işe başladığı tespit edilirken, belediye başkan yardımcısı Sebahattin Uçar'ın yeğeninin ise farklı bir birimde işe başladığı ileri sürüldü.

“BİLGİM YOK”

Belediye başkan yardımcılarının çocukları ve yakınlarının belediyede işe alındığına dair iddiaları sormak için görüştüğümüz Belediye Başkan Yardımcısı Sebahattin Uçar, alımlara ilişkin bilgisinin olmadığını ve kendisinin yakınlarından birinin belediyede alınmadığını ifade etti.

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