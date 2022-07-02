AKP’li başkanın ‘ben yaptım oldu’ projelerinin hepsi davalık

31 Mart seçimlerinden sonra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olan AKP'li Mustafa Demir, vatandaşların, sivil toplum örgütlerinin ve muhalefet meclis üyelerinin karşı çıkmasına rağmen "Ben yaptım oldu" projeleri nedeniyle mahkemelik oldu.

İsmail AKDUMAN

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Seçim öncesinde kente yapılacak 100 mega projeden bahseden ve şehri “Birlikte yöneteceğiz” diyen AKP’li Mustafa Demir, belediye başkanı seçildikten sonra bu sözlerini unuttu.

Kendisinden önceki AKP’li Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın kente kazandırdığı, parkları imara açan, sosyal tesisleri kiraya veren, hayvanat bahçesini kapatan Demir, sivil toplum örgütleri, vatandaşlar ve Millet İttifaklı meclis üyelerinin karşı çıkmasına rağmen tepki çeken projenin temelini attı. Temeli atılan bu projelerin hepsine dava açıldı.

CHP’Lİ BELEDİYENİN TESİSLERİNE EL KONULDU

Atakum ilçesi sahilinde bulunan ve daha önceki yıllarda Atakum Belediyesi sosyal tesisleri olarak kullanılan Yalı Kafe’yi, İller Bankası’ndan alan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bir süre sonra burayı yıktı.

Alanı imara açarak 3 katlı binalar yapılacak şekilde Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe yapma kararı aldı. Ancak, CHP’li meclis üyeleri imar değişikliğini yargıya taşıdı.

Mahkeme imar değişikliği kararını iptal etti. AKP’li Başkan mahkeme kararına uymayıp, hakimi HSYK’ya şikayet edeceklerini söylerken, CHP’li Meclis üyeleri projenin yapı ruhsatının iptali için yeni bir dava daha açtı.

Başkan Demir, çözüm olarak projenin adını değiştirerek Belediye Sosyal Tesisleri yaparak yargı kararını boşa çıkardı. Ancak, Demir’in bu hamlesi de yargıya taşındı.

PARKLARI İMARA AÇTI

AKP’li eski Belediye Başkanı şimdiki Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz tarafından, ilçelerden gelen araçların terminal olarak kullandığı ve çeşitli depolama ile ticaret binaların bulunduğu alanı kamulaştırıp park haline getirdi.

Kent merkezinde bulunan nadir yeşil alanlardan biri olan Kültür Parkın bir kısmı, Başkan Mustafa Demir tarafından imara açıldı.

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesinde bulunan ve kent merkezindeki nadir yeşil alanlardan biri olan Kültür Parkı’n bir kısmını geçen yıl imara açarak, Alo 153 Kent Yönetim Merkezi ile ilçe terminali yapmaya başladı.

Mimar Odası ve CHP’li meclis üyeleri tarafından açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Demir, bölgeyi Millet Bahçesi ilan ederek mahkeme kararını yine boşa çıkardı. Başkan Mustafa Demir, kısa süre sonra da Atakum ilçesinde bulunan Emek Park’ı imara açarak 6 dönümlük TEKNOFEST için Çocuk Üniversitesi binası yapmaya başladı. Mimar Odası bu imar değişikliğine de dava açtı.

VATANDAŞA 4 KAT, AKP’Lİ BELEDİYEYE 12 KAT İZNİ

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesi Balaç mahallesinde bulunan kendisine ait yeşil alanları imar değişikliği yaparak konut alanına çevirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yatay mimari vurgusu yapmasına rağmen bölgede arazileri bulunan vatandaşlara 4 kadar izin veren belediye, imara açtığı kendi arazilerine 12 kata kadar izin verdi. İtirazlara rağmen oy çokluğu ile kabul edilen meclis kararı yargıya taşındı.

YAT LİMANINI DOLDURUP OTEL VE CAMİ YAPACAKLAR

Atakum ilçesine eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz döneminde yat turizmini canlandırmak amacıyla yaklaşık 27 milyon lira harcanarak yapılan yat limanının zemini, bir süre sonra mühendislik hatası sonucu kumla dolunca kullanılmamaya başladı.

Başkan Mustafa Demir, hizmet veremeyen Kurupelit Yat Limanını doldurup, karadaki yeşil alanda bulunan itfaiye binasını yıkarak otel ve cami yapılacağını açıkladı. Başkanın bu projesi de yargıya taşındı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MAHKEMELİK OLDU

AKP’li belediye kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı’nda uygulamayı planladığı, Site Cami sınırından Anıt Park çevresine kadar uzanan 4 hektarlık kentsel dönüşüm projesi de, bölgede bulunan mülk sahipleri tarafından yargıya taşındı.

Samsun 2. İdare Mahkemesi’ne açılan davada mahkeme, Belediye Kanunu’nda yer alan kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenecek bir yerin “en az 5, en fazla 500 hektar olması gerektiği ve etaplar halinde yapılabileceğine” dikkat çekerek, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Başkan Demir’in genişleterek devam ettirdiği, Osmanlı mimarisinin önemli eserlerinden Taşhan, Medrese Cami, Şifa Hamamı ve Saat Kulesi'ni aslına uygun şekilde yenileme çalışması olan Saathane Meydanı Projesi de mahkemelik oldu.

İMARA AÇILAN MERA, HAL YAPILMAK İSTENİLEN OVA

Türkiye’nin en önemli ovalarından biri olan Bafra Ovası da AKP’li belediyenin elinden son anda kurtuldu.

Bafra ilçesi Türbe mahallesinde ovanın içinde kalan yaklaşık 18 hektarlık alanı kamulaştırarak meyve ve sebze hali yapmak isteyen belediyeye karşı eylem yapan köylüler mücadelelerini yargıya taşıdı.

Mahkeme, alanın 1. sınıf tarım arazisi olduğunu ve kamu yararı kararının hukuka uygun olmadığına kanaat getirerek kamulaştırma kararının iptaline karar verdi.

Ayrıca AKP’li belediyenin Canik ilçesinde ki 6 köyün kullandığı 51 bin metrekarelik mera alanının imara açılması, Atakum ilçesi Balaç mahallesine yapılacak olan benzinlik için yapılan imar değişikliği, Ladik’te mera üzerine yapılmak istenilen Güneş Enerjisi Santrali de davalık oldu.

“BEN YAPTIM OLDU PROJELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

AKP’nin seçim öncesinde “Gönül Belediyeciliği” sloganıyla hareket ettiğini belirten CHP’li Meclis Üyesi Atila Tekcan, Mustafa Demir’in başkan olduktan sonra “Ben yaptım oldu belediyeciliğine” döndüğünü söyledi. Yapılan projelerin doğa ve vatandaş yararına olmadığını belirten Tekcan, “Ben yaptım oldu projelerine izin vermeyeceğiz. Mecliste karşı geldiğimiz gibi yargı yoluyla da mücadele ediyoruz. Başkan Demir’in yargı kararlarına uyarak projelerden vazgeçmesini bekliyoruz “diye konuştu.

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