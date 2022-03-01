AKP’li başkanlar arasında bulvar ismi krizi: En hafif tabiriyle ayıptır

Yozgat Belediyesi’nin AKP’li eski Başkanı Kazım Arslan, kentte isminin verildiği bulvarın adının “Viyana caddesi” olarak değiştirildiğini belirterek AKP Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer’e tepki gösterdi. Arslan, “Yakışmadı ve en hafif tabiriyle ayıptır” dedi. Kazım Arslan’a yanıt veren AKP İl Başkanı Başer ise, “Ne yere atılan tabeladan, ne de böyle basit ve ucuz bir kurgudan haberim var” ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yozgat Belediyesi'nin AKP'li eski Başkanı Kazım Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte isminin verildiği bulvarın adının “Viyana” caddesi olarak değiştirildiğini belirterek AKP Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer'e tepki gösterdi.

“YAKIŞMADI VE EN HAFİF TABİRİYLE AYIPTIR”

Arslan, “Bu olmadı İl Başkanı Sayın Yusuf Başer” başlığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘Yakışmadı ve en hafif tabiriyle ayıptır. Acılı günlerinizde yazmak istemezdim ama akşam bir yakınımı hastaneye götürdüğümde, gördüğüm bu manzarayı doğru bulmadım ve yazdım. Geçen hafta orada bir tören yaptınız. Bu sebeple size hitaben yazdım.

Şayet bu tasarruf size ait değilse sözlerimi geri almaya da hazırım. Bir caddeye ‘Viyana' tabelası takmak için Kazım Arslan tabelasını yerlere atmaya gerek yoktu. Tabela yere atılabilir ama isimleri gönüllerden atmak, yere düşürmek mümkün değildir.

Şunu bilmelisiniz ki Kazım Arslan ismi, Yozgat’ta en az sizin Viyana aşkınız kadar değerlidir. Üç-beş kişiye şirin gözükmek için ve yanlış yere astığınız bu tabela ve yapılan hareket size siyaseten bir fayda sağlamaz, aksine başında bulunduğunuz partiye de zarar verir.

Kaldı ki bu sizin göreviniz de değildi ve dahası tabelayı da yanlış yere takmışsınız. Viyana Caddesi, Şehir Hastanesi’nin önündeki kuzey güney istikametindeki caddedir ve diğerini yere atmadan aynı direkte yeni bir tabela ile ve doğru bir şekilde istediğinizi yapmak mümkündü.

Ayrıca bu konudan belediye başkanımız Celal Köse’nin dahil olmadığına ve düzelteceğine inandığımı da ifade etmek istiyorum. Asıl olan ise gönüllerdeki isim ve resimdir”

“KAZIM ARSLAN TABELALARI HÂLÂ DURMAKTADIR”

AKP'li eski Belediye Başkanı Kazım Arslan'a sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt veren AKP Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ise, bulvarda isim değişikliği olmadığını ifade etti. Olayın kendisiyle bir alakası olmadığını ifade eden Başer şu ifadeleri kullandı:

“Şahsımla hiç alakası olmayan bir olayı bana mal etmeye çalışmanız hiç olmadı. Oraya Belediyemizin ve Viyana-Yozgatlılar Dernek Başkanının daveti üzerine gittim. Gittiğimde tüm organizasyon hazırdı.

Sadece Belediyeden dönem çalışma arkadaşlarımızın, ‘buralarda emeğiniz çok başkanım. Bir hatıra fotoğrafı çekinelim’ demeleri üzerine fotoğraf çekinip geldik. Zaten o güzergah yeni Viyana Caddesi olmadı. Sadece karışıklığın giderilmesi için Şehir Hastanesi önünden anayola çıkan güzergahı kapsayan yol için tabela asıldı.

Kazım Arslan Bulvarı ve Kazım Arslan tabelaları hala durmaktadır. Kaldı ki kendi belediye başkanlığım dönemimde dahi memlekete hizmeti bulunan kimsenin ismini değiştirmedim. Partisine, geçmişine, mezhebine bakmaksızın şehrimiz de maddi manevi emeği olan herkesin ismini yaşatmaya çalışmışımdır.

Siz ise kendi belediye başkanlığı döneminizde bu konuda mahir olduğunuzu tüm kamuoyu çok iyi bilmektedir. Dediğim gibi ne yere atılan tabeladan, ne de böyle basit ve ucuz bir kurgudan haberim var.

Bu kadar tecrübeli bir siyasetçi olarak size yakışan bu paylaşımı yapmadan önce arayıp sorma nezaketi gösterebilmekti. Böyle şeylere tevessül etmeyeceğimi çok iyi bildiğiniz halde, bu kadar basit bir kurguyu bana yakıştırmanız gerçekten olmadı”