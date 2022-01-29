AKP’li belediye 3 milyon lira harcadığı alanı satılığa çıkardı

Uşak Belediyesi, bir bölümü kent merkezindeki Huzur Park içinde kalan alanı 43 milyon bedelle satılığa çıkardı. Bölgedeki lokanta ve sosyal tesislere bir yıl önce 3 milyon lira masraf yapıldığını söyleyen İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, “Buradan elde edilecek geliri borç ödemede değil seçimde kullanacaklar” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Uşak'ta mülkiyeti AKP'li belediyeye ait Huzur Park'ın bir bölümü meclis kararı ile satılığa çıkarıldı. Dikilitaş Mahallesindeki 12 bin 431 metrekarelik alanın muhammen bedeli 43 milyon lira olarak belirlendi. Çoğunluğu ormanlık olan alanın imar durumu en fazla 12 kat şartıyla otel alanı olarak tescil edildi.

BİR YIL ÖNCE 3 MİLYON LİRA HARCANDI

AKP'li Uşak Belediyesi'nin aynı alandaki lokanta ile sosyal tesislerin bakım ve onarımı için geçen yıl 3 milyon liralık tadilat yaptığı belirtildi. İYİ Parti Uşak Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş alan içinde piknik alanı, yürüyüş alanları, çocuk parkı ve spor tesislerinin bulunduğunu belirterek, “Bu park kentin en değerli alanı. Bir yıl önce tadilat yapıp halka duyurdular. Tekrar halkın hizmetine sunulacağına dair duyurular yaptılar. Herkes tekrar hizmete girmesini beklerken satışa çıkardılar” diye konuştu.

“SEÇİM BÜTÇESİ OLUŞTURUYORLAR”

Parti binasına üzerinde ‘Huzur Park Şelaleyi Satmak Uşak Halkına İhanettir' yazılı dev bir pankart asan Savaş, “Huzur Park Şelale Tesisleri 3 Şubat'ta 43 milyon gibi komik bir bedelle ihaleye çıkarılmak, satılmak istenmektedir. Belediye meclisinde çalışma yaptık ama önüne geçemedik. İktidar batırdığı belediyenin borçlarını ödemek adına değil ilk seçimde kendilerine seçim bütçesi oluşturmak adına satışa çıkardı. Burası yıllarca Uşaklılara hizmet etmiş bir doğa harikasıdır. Yeniden Uşak halkının hizmetine sunulmalıdır. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini temenni ediyoruz. Uşak halkı bir daha böyle bir tesisi bulamaz” diye konuştu. Vatandaşlara çağrıda bulunan Savaş ‘müdahil olun' dedi.

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