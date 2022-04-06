AKP’li belediye 6 köyün merasını imara açtı

Samsun'un Canik ilçesinin AKP'li Belediyesi 6 köyün kullandığı 51 bin metrekarelik mera alanının imara açma isteği belediyesi meclisinde oy birliği ile kabul edildi. Karara tepki gösteren köy muhtarları ve yöre halkı karara itiraz etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Canik İlçesi Sarıbıyık Mahallesi’nde hazineye ait 108 ada 183 nolu parseldeki 51 bin metrekarelik mera alanının imara açılması talebiyle Canik Belediyesi’nce hazırlanan 1/1000’lik uygulama imar planı belediye meclisinde görüşüldü.

Belediye meclisinde oy birliği ile kabul edilen imar değişikliği ile alanın mera vasfı kaldırılarak sosyal konut yapılmak üzere imara açıldı.

6 KÖY TARIMDAN GEÇİNİYOR

Sarıbıyık Mahalle Muhtarı Nihat Durmuş, mera alanının imara açılmasına tepki göstererek, “Burada 7 köy hayvancılık yapıyor. Eski belediye başkanı buraları korumuştu. Köylüler bu merada tarım ve hayvancılık yapıyor. Samsun’da başka konut yapılacak alan kalmadı mı? Bu konuyu Tarım Bakanı’na şikayet etmiştim. Şimdi de Cumhurbaşkanı’na kadar taşıyacağım. 6 köyün halkı ve muhtarlar olarak, bu karara karşı mücadele edeceğiz” dedi.

KENTE HAKİM NOKTADA DENİZ MANZARALI

İmara açılmasına karar verilen meranın bulunduğu bölge, Samsun’a hakim konunda ve deniz manzaralı olduğuna dikkat çeken Muhtar Durmuş, itiraz dilekçelerini Canik Belediyesi ve Tarım İl Müdürlüğü’ne verdi.

İmara açılan alanda hayvancılık yaptıklarını dilekçelerinde belirten yöre halkı, doğanın katledilerek betonlaşmanın yolunun açılacağını vurguladı.

İlginizi Çekebilir AKP'den ihracı talep edilen Ethem Sancak, partiden istifa etti