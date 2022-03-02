AKP’li belediye çalışanları FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alındı

AKP Kocaeli İl Teşkilatı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde uzun yıllar çeşitli kademelerde görevlendirilen Metin Geldeş ve Yuşa Erten, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alındı. Geldeş’in itirafçı olmak için başvuruda bulunduğu, belediyedeki işine son verildiği de öne sürüldü. CHP il Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, "Sayın Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde aradığınız örgüt üyeleri aslında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AKP İl Teşkilatı içerisinde maaşlı sigortalı çalıştırılıyor. Araştırmanızı doğru yerde yapın" dedi.

Halil ATAŞ

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AKP Kocaeli eski İl Gençlik Kolları yöneticisi ve büyükşehir belediye çalışanı Yuşa Erten'in FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınmasının ardından, bir başka büyükşehir çalışanı Metin Geldeş'in de aynı suçtan gözaltına alındığı öğrenildi.

Erten ve Geldeş’in, FETÖ'den gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için örgütün itirafçısı olarak başvuru yaptığı ileri sürüldü.

“FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI YEREL YÖNETİMLERDE DEVAM EDİYOR”

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, şunları söyledi;

*AKP yöneticileri bu kez birbirlerine karşı kim daha FETÖ'cü yarışına girdi. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da çağrıda bulunuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aradığınız örgüt üyeleri aslında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AKP İl Teşkilatı içerisinde maaşlı sigortalı çalıştırılıyor. Araştırmanızı doğru yerde yapın.

*Bu olayla bir kez daha anlamış olduk ki, her fırsatta bizleri FETÖ ile ilişkilendirmeye çalıştığınız mesnetsiz açıklamalarınızın sebebi sizlerin terör örgütleri ile olan ilişkinizi örtbası etmeye çalışmanızdan ve baştan aşağı bu çarpık ilişkilere batmış olmanızdandır.

*Binlerce gencimiz işsizken, torpille yakınlarını kamu kuruluşlarına yerleşen iktidar yöneticilerinin FETÖ'cüleri nasıl kendi içlerinde besleyip büyüttüklerini bir kez daha görmüş olduk. Bunca kirliliğin, ihanetin içerisinde AKP’li yöneticilerin utanmadan sürdürdüğü bu sessizliği halkımızın vicdanına bırakıyorum.

HEM AKP’DE HEM AKP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE ÇALIŞMIŞ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan Yuşa Erten'in AKP il teşkilatının uzun süre çeşitli kademelerde görev aldığı ve son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İSU'nun müteahhit kadrosundan ‘ALO 185' ihbar hattında iş başı yaptığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI'NA KÜLLİYEDE ÇİÇEK VERMİŞ

Gözaltına alınan bir diğer isim Metin Geldeş’in de, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığı öğrenilirken, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde Türkiye Öğrenci Konseyi adına Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çiçek takdim ettiği ortaya çıktı.

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