AKP’li belediye cami bahçesindeki ağaçları söktü

Bursa Yenişehir'de Hatuniye Camiinin bahçesindeki yeni dikilmiş çınar ağaçları AKP'li belediyece söküldü. Duruma tepki gösteren cami cemaatinden Ömer Doğru, (67) üyesi olduğu AKP'den istifa edeceğini söyleyerek, "Ben bu insanlarla bir arada duramam. Aynı camide de onların safında namaz kılamam" ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

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Yenişehir’de Hatuniye Camii bahçesindeki ağaç ve çiçeklerin gönüllü bakım işlerini yapan camii cemaatinden Ömer Doğru, bir hafta önce dikilen 4 adet çınar ağacından 2’sinin belediye ekiplerince sökülmesine tepki göstererek, “Üyesi olduğum AKP’den istifa ediyorum” dedi.

“BU İNSANLARLA BİR ARADA DURAMAM”

“Ben bu insanlarla bir arada duramam. Aynı camide de onların safında namaz kılamam. Dili olmayan bir canlıyı yok ettiler. Ağaçlar orada kuruyor şuanda” diyen Doğru, şunları söyledi;

İzinleri müftülükten alınarak camii bahçesine bir hafta önce dikilen çınar ağaçları, belediye ekiplerince söküldü. Yetkililerin açıklama yapmadan ağaçları sökmesine anlam veremiyorum. Bu ağaçların kimseye zararı yok. Ben bu bahçenin 10 yıldır gönüllü bakıcılığını yapıyorum. Hiçbir karşılık beklemeden. Geçen Cuma günü belediye başkanı emir vermiş. Gidin ağaçları sökün demiş. AKP ilçe başkanına gittim ancak sonuç alamadım. Yaşananlar çok üzücü. Üyesi olduğum AKP’den istifa ediyorum.”

“UYGUN BİR YERE DİKİLEBİLİRDİ”

İYİ Parti ilçe Başkanı Ercan Özel de, “Eğer dikilen o çınarların yeri uygun görülmedi ise aynı yerde daha uygun bir yere dikilebilirdi. Bu şekilde bir uygulama yapılmasının ve çınarların sökülüp atılmasının oldukça yanlış olduğunu düşünüyorum” dedi.

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