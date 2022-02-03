AKP’li belediye CHP’nin ‘hayır çarşısına’ izin vermedi

Samsun'un Yakakent ilçesinin AKP'li Belediyesi, CHP'nin pazar yerine açmak istediği 'Gezici hayır çarşısına' izin vermedi.

İsmail AKDUMAN

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Gri pasaport skandalıyla gündeme gelen Yakakent Belediyesi, şimdi de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz giyecek, ayakkabı ve çanta gibi malzemeleri dağıtmak için geçtiğimiz Salı günü pazar yerine hayır çarşısı açmak istedi.

CHP İlçe Başkanı Hayri Kaya’nın, belediyeye dilekçeyle yaptığı başvurusu kabul edilmedi.

VATANDAŞLARI ÇIKARIP MALZEMELERE EL KOYMAK İSTEDİLER

İzin verilmemesi rağmen pazar yerine giderek ihtiyaç sahiplerine, giyecek malzemesi dağıtmak isteyen CHP’lilere bu kez de zabıta engel oldu.

İşgaliye parasını ödemek kaydıyla izin istemelerine rağmen, CHP’lilerin bu talebi de kabul edilmedi.

Bunun üzerine, malzemeler boş bir dükkana taşınarak vatandaşlara dağıtılmak istendi.

Ancak zabıtalar buna da izin vermedi. İhtiyaçlarını seçen vatandaşları dükkandan dışarıya çıkaran zabıta ekipleri, kamyon çağırarak malzemelere el koymak istedi.

İlçe Başkanı Hayri Kaya, zabıtalara engel olarak malzemeleri toplayıp parti binasına götürdü.



“İNSAN KAÇAKLIĞI MEVZUATA UYGUN HAYIR ÇARŞISI MEVZUATA UYGUN DEĞİL”

CHP İlçe Başkanı Hayri Kaya, AKP’li belediyeye tepki göstererek, gezici hayır çarşısının daha önce 10 ayrı ilçede düzenlendiğini ve bir sorun ile karşılanmadığını söyledi.

İlçe pazarının Salı günleri kurulduğunu ve her yerden insanların buraya geldiğini dile getiren Kaya, “İstedik ki, pazara gelen vatandaşlarımız giyecek, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını karşılasın. Hayat pahalılığının karabasan gibi üzerimize çöktüğü bir dönemden geçiyoruz. Bu günleri, milletçe dayanışma içinde aşmaya çalışırken Yakakent Belediyesi mevzuata uygun değil diyerek, Hayır Çarşısı'nı engelliyor. Gri pasaportlarla insan kaçakçılığı yapılırken, bu belediyeyi yönetenler her şeyi mevzuata uydurmuştu. Bu malzemeler hayır sever vatandaşlarımızın bağışları, gerekirse onları kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” dedi.



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