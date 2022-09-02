AKP’li belediye düğünlere bir saat kala salonu mühürlendi, üç düğün iptal oldu

Gaziantep’te AKP’li Şahinbey Belediyesi, ruhsatta ihtilaf bulunduğu gerekçesiyle bir düğün salonunu mühürleyince aynı saatte yapılacak üç düğün iptal oldu. Vatandaşlar, “Bu mutlu günde, düğüne bir saat kala salon mu mühürlenirmiş?” diye belediye yetkililerine tepki gösterdi.

Ahmet KAYA

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Şahinbey ilçesi Protokol Yolu'nda bulunan Hayal Park'ta dünya evine girecek üç çift, tüm hazırlıklarını yapıp salona geleceği sırada ummadıkları kötü bir sürprizle karşılaştı.

Salonda bulunan yakınlarının, “Şahinbey zabıtası ve polis salonu mühürledi” telefonuyla şaşırıp kalan çiftler, son bir umutla düğün salonunun önüne geldi.

Geçtiğimiz mart ayında rezervasyonlarının yapıldığını belirten çiftler, düğünlere katılmak için Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından gelen konukların kapıda beklediğini görünce üzüntüleri bir kat daha arttı.

DÜĞÜNE BİR SAAT KALA SALON MU MÜHÜRLENİR?

Düğün için birkaç saatliğine de olsa mühürlerin sökülmesi için çalmadık kapı bırakmayan düğün sahipleri bu girişimlerinden olumlu sonuç alamadı. Hatta salon sahibi, aldıkları salon kirasını belediyeye bağışlamak için ilgililere teklifte bulunduklarını ancak bu girişimlerinin kabul görmediğini ileri sürdü.

Uygulamaya tepki gösteren damatlardan Halil İbrahim Ataş, eşinin üzüntüden ağladığını ve eve gittiğini belirtirken, “Misafirlerimizin çoğu il dışından ve yurt dışından geldi. Allah aşkına düğüne bir saat kala salon mu mühürlenirmiş? Bu nasıl hak, bu nasıl adalet? İnsan hayatında bir defa evlenir. En mutlu günümüzü kabusa çevirdiler” diye yakındı.

EVLERİNİN ÖNÜNDE EĞLENMEYE ÇALIŞTILAR

Yetkililerden izin alamayan düğün sahipleri evlerinin yolunu tutarak kapılarının önünde izin alabildikleri kadar eğlenmeye çalıştı. Düğün salonlarının düğün saatinde mühürleme yaptığı için eleştirdiği Şahinbey Belediyesi yetkilileri ise ruhsatla ilgili ihtilafı gidermedikleri için sorumluluğun düğün salonu sahibinde olduğunu iddia etti.

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