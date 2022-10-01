AKP’li belediye en değerli arazisini satışa çıkardı

AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentin merkezinde yer alan ve en değerli arazilerinden biri olan eski otogarın bulunduğu araziyi, bütün tepkilere rağmen satışa çıkardı. Belediye 18 bin metrekarelik arazi için 565 milyon TL satış bedeli belirledi.

Elif ÇAVUŞ

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Resmi Gazete'ye verdiği ilanla, eski otogarın bulunduğu 18 bin metrekarelik araziyi satışa çıkardığını duyurdu.

Geçen yıl yapılan imar planı değişikliği ile ticaret konut fonksiyonunda 6 kat olan inşaat hakkını, ticaret + turizm + konut fonksiyonundan 12 kata çıkaran Trabzon Büyükşehir Belediyesi, parsel için 565 milyon satış bedeli belirledi.

12 Ekim 2022 tarihinde yapılacak satış ihalesine katılacaklar 16 milyon 950 bin TL geçici teminat yatırmak zorunda.

PLAN ASKIDAN İNDİRİLMEDEN SATIŞ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi 14 Eylül 2022 tarihli oturumunda, eski otogarı kapsayan parsellerle ilgili olarak plan değişikliği yaptı. Söz konusu değişikliğe göre, çevre parsellerle birlikte 6 kat otogar alanının yüksekliğini 12 kata çıkardı. Yapılan plan değişikliği 14 Eylül 2022-14 Ekim 2022 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

Planın kesinleşmesi, askı süresi içinde yapılacak olan itirazların, Belediye Meclisi tarafından karara bağlanmasından sonra olacak. Ancak Belediye, değiştirilen plan kesinleşmiş gibi arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış ihalesi 12 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. Plan askıdan 14 Ekim 2022 tarihinde inecek.

“SOSYAL ALAN OLARAK KULLANILSIN”

Eski otogarın 12 kata çıkarılması ve satılması kararına yapılan eleştiriler daha önce kamuoyuna yansımıştı. Trabzon Şehir Plancıları Odası Başkanı Ercan Şen, “Belediye oradaki alanı ticaret, turizm ve konut alanına çevirdi ve 12 kata çıkardı. Biz de buna teknik açılardan itiraz etmiştik. Hem trafik sorunu, hem kullanım açısından hem de eşdeğer bölgelerde farklı yapılaşma kararları getiren bir karar olduğunu belirttik. Benzer itirazı Mimarlar Odası da yaptı. Yapılaşmadan arındırılmış kamu alanı olarak düzenlenmesi, toplumsal kullanım olarak kentin sosyal alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ettik. Satılmasın, belediyede kalsın, ihtiyaca göre kamu sosyal alanı olarak kullanılsın” şeklinde tepkilerini dile getirmişti.

“4 DAİRE SATIŞIMIZ OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ”

İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, “Belediyeye ait 4 dairenin satışıyla ilgili yaşadığımız durum vardı. 4 dairenin satışının oy birliğiyle reddedildiğini düşününce 23 dönümlük yerin satışı konusundaki kararı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” diyerek sitem etmişti.

“KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ YAPALIM”

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Suat Oyman ise, şehrin bir kültür ve kongre merkezine ihtiyacı olduğunu belirterek, “Burada büyük bir kültür ve kongre merkezi yapalım, kütüphane yapalım, otopark alanı koyalım, yeşil alan koyalım. Şehrin etkinlik alanı ihtiyacı bu bölgede giderilebilir” ifadelerine yer vermişti.

“TRABZON'UN BU ARAZİYE İHTİYACI VAR”

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi bağımsız üyesi Davut Çakıroğlu da satış kararına tepki göstermişti. Trabzon'un bu araziye ihtiyacı olduğunun altını çizen Çakıroğlu, “Trabzon'da hatırı sayılır büyük parsellerden biri. Bu alanın satışa çıkartılıyor olmasını ben şehrin adına belediyenin bu yerden gelecek olan kaynağa ne kadar ihtiyacı olursa olsun satılmamasının doğru olduğu düşünüyorum. Hatta satışının düşünülmemesi gerekir. Kıymetli yerlerimizden Meydan'daki yere otopark yapıyoruz. Bu büyüklükteki yerlerin satılmaması, hatta daha da büyütülmesi gerekir diye daha önce söylemiştim. Trabzon olarak bu büyüklükte yerlere ihtiyacımız var. Hiçbir şey olmuyorsa olacağı güne kadar park, yeşil olan olarak Trabzon halkının himayesinde kalması lazım” demişti.

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