AKP’li belediye iptal ettiği ihaleye 86 milyon TL fazla ödeme yapacak

Gaziantep’in AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin viyadük ve yol yapımı ihalesini kazanan FETÖ bağlantılı şirketin KİK tarafından devre dışı bırakılarak devam edilmesi kararına uymayıp, ihaleyi iptal etmesi nedeniyle belediye 86 milyon TL fazla ödeme yapacak.

Ahmet KAYA

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AKP'li Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, Yeşil Vadi Bulvarı'nda 1 viyadük, 3 katlı köprülü kavşak ve üç şeritli gidiş-geliş yolları için geçtiğimiz yıl ihale açtı. İhaleyi, aralarında FETÖ hükümlüsü bir iş insanının firmasının da iştirakçisi olduğu iş ortaklığı kazanınca ihaleye itiraz edildi. Ancak, Şahinbey Belediyesi bu itirazı reddetti. İtiraz bu kez Kamu İhale Kurumu'na (KİK) götürüldü.

FETÖ'DEN HÜKÜMLÜ, İHALEYE GİREMEZ

İtirazı değerlendiren KİK, ihale üzerine kalan konsorsiyum ortaklarından Uluray Yapı İnşaat A.Ş'nin yüzde 51 hissesine sahip ortağı Mustafa Erkam Karakuş'un terör örgütü FETÖ üyeliği nedeniyle mahkumiyetinin bulunduğu, anılan şahsın İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırıldığı belirtilerek, FETÖ terör örgütü üyeliğinden ceza almış bir kişiye ihale verilmeye çalışılmasının yasaya aykırı olduğu vurgulandı.

O BAŞVURU DEVRE DIŞI BIRAKILARAK İHALE TAMAMLANMALI

KİK tarafından ihaleyle ilgili olarak verilen kararda, başvurucuları arasında FETÖ'den mahkumiyeti bulunan teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihaleye devam edilmesi yolunda karar alınarak şu ifadelere yer verildi: Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli TBM Yapı Emlak İnş. Taah. Turz. Taş. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti.-İmaj Altyapı Üst Yapı San. ve Tic. A.Ş.- Uluray Yapı İnş. A.Ş.- Baran Yapı İnşaat. Metal Nakliye. Mad. San. Tic. A.Ş.- Eskikale İnş. Nak. Pet. Mad. ve Tur. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamada mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirme gerekmektedir.

BELEDİYE İHALEYİ İPTAL ETTİ

Ancak, KİK'in FETÖ bağlantılı başvuruyu devre dışı bırakarak ihalenin mevzuat çerçevesinde devamı yolundaki tavsiyesine rağmen Şahinbey Belediyesi söz konusu ihaleyi iptal etti. Yeniden yapılan ihalede ise, ilk ihalede 2. en düşük teklif olan 122 milyon TL'ye işi yapma önerisinde bulunan Burakcan İnşaat bu kez, ihale bedelini 86 milyon TL daha artırarak 208 milyon TL'ye yükseltti.

Böylelikle, KİK'in tavsiyesine uyulmayıp ihale yenilendiği için işin maliyeti 86 milyon TL daha artmış oldu. Kamu İhale Kurulu da ikinci ihaleyi onaylayınca, Burakcan İnşaat bir süre önce 122 milyon TL'ye yapmayı teklif ettiği işi, 208 milyon TL'ye yapma hakkını elde etti.

BAŞKAN ‘İŞ BAŞLADI' MÜJDESİNİ VERDİ

Önce FETÖ ortaklı konsorsiyuma ihalenin verilme yanlışı, ardından da ihalenin söz konusu ortaklığın devre dışı bırakılarak devam edilmemesi nedeniyle yaklaşık 86 milyon TL yüksek bedelle ihalesi onaylanan işin yapımına başlandı.

Daha önce de adını 67 milyon TL'ye okçuluk tesisi ihalesi yapmakla duyuran Şahinbey Belediyesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gelişmeyi sosyal medya hesabından, “1 adet viyadük, 3 katlı köprülü kavşak, çift ve üç şerit gidiş-geliş yollar. Köprülü kavşak projemiz trafik sorununu ortadan kaldıracak. Vatandaşlarımızın rahatça yolculuk yapmasını, zamanında, yakıttan tasarruf etmesini sağlayacak. Projenin inşaat çalışmaları başladı” şeklinde sosyal medya hesabından duyurdu.

Şahinbey Belediyesi yetkilileri, şikayet edilen katılımcının ihale dışı bırakılıp, ihaleye devam edilmesi yolundaki KİK kararının uygulanmasıyla ilgili SÖZCÜ’nün sorularını yanıtsız bıraktı.



86 MİLYON ZARAR

Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, KİK'in terör iltisaklı ortaklığın devre dışı bırakılarak ihalenin mevzuata uygun olarak devamı yolunda karar vermesine rağmen ihalenin iptal edilmesini eleştirerek şunları söyledi:

– KİK, ‘Bu ortaklığın devre dışı bırakılıp, buradan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir’ şeklinde karar verdi. Belediye bu karara rağmen ihaleyi iptal etti. Acil durumda kullanılan 21/B maddesine göre ihaleyi yeniden yaptı. İlk ihaleyi iptal etmeyip 2. olan firmaya verseydi bu ihaleyi 122 milyon liraya yaptıracaktı.

– Daha önce 122 milyon liraya yaptıracağı işi şu anda aynı firmaya 208 milyon lira ödeyerek yaptıracak. Olan Gazianteplilerin 86 milyon lira fazladan ödenecek parasına oldu. Belediye Başkanı kendi cebinden olsa 86 kuruşunu vermez. Ama, bu halkın fazladan 86 milyon lirasını bu ihalede verdi. Bunun hesabı kendisinden sorulmalıdır.”

Gaziantep'in AKP'li Şahinbey Belediyesi'nin viyadük ve yol yapımı ihalesini kazanan FETÖ bağlantılı şirketin KİK tarafından devre dışı bırakılarak devam edilmesi kararına uymayıp, ihaleyi iptal etmesi nedeniyle belediye 86 milyon TL fazla ödeme yapacak.

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