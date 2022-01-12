AKP’li belediye, iş makineleriyle köpekleri gömerken görüntülendi: Zehirlenerek katledildi iddiası

Afyonkarahisar’da AKP’li Sultandağı Belediyesi'nin köpekleri zehirli iğnelerle öldürdüğü iddia edildi. Gönüllü olarak baktığı köpeklerden birisinin zehirli iğneyle öldürüldüğünü söyleyen bir hayvansever, köpeğin cansız bedeninin AKP’li belediye personeli tarafından toprağa gömüldüğü anları kayıt altına aldı. Kayıt sırasında AKP’li belediye personeli vatandaşın üzerine yürüyerek görüntü almasına engel oldu.

Müslüm EVCİ

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Afyonkarahisar'da AKP'li Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz'ın talimatıyla bölgede sahipsiz köpeklerin zehirli iğnelerle öldürdüğü iddia edildi.

İŞ MAKİNESİYLE AÇILAN ÇUKURA GÖMÜLÜRKEN GÖRÜNTÜLEDİ

Köpekleri ailesi ile birlikte gönüllü olarak besleyen Ferhat Şahan isimli hayvansever, AKP'li belediye personeli tarafından zehirli iğneyle vurularak öldürüldüğü ileri sürülen köpeklerden birisinin iş makinesiyle açılan çukura gömülme anına ait görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Kayıt sırasında AKP'li belediye personeli ise Şahan'a engel olmaya çalıştı.

“TAPULU ARAZİMDE BAKTIĞIM KÖPEKLERİ VURDULAR”

Konuyla ilgili açıklama yapan hayvansever Ferhat Şahan yaşananları şöyle anlattı:

“AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Aldirmaz'ın talimatı ile zabıta ekipleri tarafınca sokak köpeklerini yüksek dozda uyuşturucu iğne yada zehirli iğne atarak sokak köpeklerinin katledilerek sokak köpekleri toplattı. Gönüllü olarak ailem ile beraber baktığım 3 adet sokak köpeği de mevcuttur bunların arasında. İkamet ettiğim tapulu arazimin içerisinde bu sokak köpeklerini de götürmek için silahla vurmaya geldiler. Köpeklerin 3'ünü de silahla vurdular 1 tanesi kullanılan ilaçtan dolayı arazimin içerisinde yaşamını yitirdi. Bu işlemler yapıldığı esnada bana ait olan beyaz 3 yaşında erkek akbaş cinsi kendi köpeğim korkarak kendi tasmasından kurtularak kaçtı. Peşinden köpeği aramak için gittim bulamadım. Gün boyu belediye ekipleri sokak köpeklerini toplama işlemlerini devam ettirdiler köpeğimi de bu ilaçlı silahla vurarak katlettiklerini düşünüyorum”

“KÖPEĞİN ÖLÜSÜNÜ APAR TOPAR ALDILAR”

Köpeği ile ilgili kayıp müracaatında bulunduğunu ve AKP'li Belediye Başkanı Aldırmaz ile görüştüğünü ifade eden Şahan, “Belediye Başkanı ‘çalınmıştır, görmedik biz. Köpek toplama talimatını ben verdim beni üzemezsiniz. İstediğiniz yere şikayet edin yaptığımın da arkasındayım' dedi. Bende hayvan hakları yasasının çıktığını toplum güvenliğini sağlarken de köpekleri öldürme hakkının bulunmadığını köpekleri yasa gereği barınağa teslim etmeleri gerektiğini ihtar ettim. Bunun üzerine beni makamından men etti. Bende ‘vurduğunuz köpeklerden birisi evimin avlusunda ölü olarak yatıyor otopsi yaptırın köpeğin ölüm sebebini araştırın sizin personelleriniz vurdu. Bu konu ile ilgili şikayet de bulunacağım' dedim. Köpeğin ölüsünü apar topar kaybetmek amaçlı almak için ikametime geldiler” dedi.

“VİDEOYU SİLMEYE ÇALIŞTILAR”

Öldürülen köpeğin ikametinden AKP'li belediye personeli tarafından zorla alındığını söyleyen Hayvansever Şahan, “Köpeğin gömülme işlemleri yapılırken kamuya açık alanda delil amaçlı video çektim. Zabıta ve belediye görevlileri bana engel olmak istediler. Hakaret ve fiziksel şiddete maruz kaldım. Telefonumu elimden alarak videoyu silmeye çalıştılar. Belediye alenen suç işlemiştir” dedi.

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