AKP’li belediye çocuk parkını müteahhitte satmış

AKP'li Elazığ Belediyesi, merkez Cumhuriyet Mahallesi Beyazevle'de bulunan çocuk parkını satması sonrasında bir müteahhit tarafından yıkılan parkın yerine konut inşaatına başlamasına mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın merkez Cumhuriyet Mahallesi Beyazevler bölgesindeki çocuk parkı AKP'li Elazığ belediyesi tarafından satıldı. SÖZCÜ’ye konuşan mahalle sakinleri, satılan çocuk parkının konut yapmak amacıyla bir müteahhit tarafından yıkıldığı ve onlarca ağacın kesildiğini iddia ettiler. Konut yapılan alanın ise daha önce mahalle sakinleri tarafından satın alınmak istediği ancak AKP'li belediye ‘yeşil alan' olduğu gerekçesiyle park alanını vermediği ifade edildi.

“MAHALLEMİZİN PARKINI SATILDI 50 AĞACI KESTİLER”

33 senedir beyazevlerde oturduğunu belirten Yusuf Tekgöz, “Parkımız belediye tarafından satıldı ve bir ay önce mahallemizin parkı yıkıldı. Buraya müteahhitler geldi ve bize ‘sizlerin evlerinizi de alarak burada bina yapacağız' dediler. Sonrasında biz müdahale edemedik. İnşaat çalışmasında 50 tane ağacı kestiler.

Yetkililere ‘bizim arsalara girmeyin' diye uyardım. ‘Bana sizin arsalarınız parkın üstünde kalıyor' dediler. Ama temel kazma çalışmasında arsalarımızı da geçerek 10 metreye yakın evlerimizin duvarların önüne geldiler. Yarın öbürgün bir deprem olsa evlerimiz yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Belediye başkanımızdan ricamız bu soruna el atsın biz fakir insanlarız, avukat tutacak gücümüz yok. Adamlar ellerini kollarını sallayarak ağaçları kesip gittiler. Çocuklarımızın oynayacağı, insanların oturup dinlenebileceği bir yerde kalmadı” diye konuştu.

“BİZ ALMAK İSTEDİK BELEDİYE YEŞİL ALAN DİYE VERMEDİ”

Mahalle sakinlerinden Haydar İşitmez ise, “Bu binalar 1938 yılından bize kalma sürgünden biz buraya geldik. Bu alanı bir ara biz almak istedik belediye bize buranın yeşil alan olduğunu söyledi ve vermedi. Ama şimdi bizi hiçe sayıp kendi yandaşına sattılar.

O da yetmemiş gibi şimdi tapulu arazilerimize giriyorlar bu olacak şey değil. Geliyoruz önlemeye çalışıyoruz firmanın çalışanları bize bağırıp üstümüze geliyorlar. Bana 'sen kimsin istediği yere şikayet et hiçbir şey yapamazsın' dediler. Ortada kaldık gelsin bize sahip çıksın” ifadelerini kullandı.

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