AKP’li belediye mahkeme kararına uymadı, çevreciler kararı kapıyı astı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenilen deniz dolgusu kıyı düzenleme projesine çevrecilerin yaptığı itiraz üzerine mahkeme durdurma kararı verdi. Ancak, mahkemenin kararına uymayan AKP'li belediye, bölgede çalışmalara devam edince ORÇEV (Ordu Çevre Derneği) ikinci kez suç duyurusunda bulundu. Buna rağmen belediye çalışmalara devam edince ORÇEV inşaat alanına gidip eylem yaparak mahkeme kararını kapıya astı.

İsmail AKDUMAN

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AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi, Rıhtım ile Melet Irmağı arasında kalan sahil kesiminde denizi doldurarak kıyı düzenleme çalışması yapmaya başladı. Ancak ORÇEV yönetimi projenin çevreye ve canlılara zarar vereceğini ileri sürerek Ordu 1. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Mahkeme, bilirkişi tarafından hazırlanan raporu dikkate alarak telafisi güç zararlar oluşabileceğini belirtip, Kıyı Düzenleme ve Deniz Dolgusu projesi için itiraz yolu kapalı olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin kararına rağmen bölgede çalışmalarına devam eden belediyeyi çevreciler iki kez şikayet etti. Ancak, mahkeme kararı uygulanmazken, şikayetlerden de bir sonuç çıkmayınca, ORÇEV projenin yapıldığı alana giderek eylem yaptı.

“YASAL YOLLARI DENEDİK”

Çalışma sahasının girişinde eylem yapan çevrecilere muhalefet partilerinin temsilcileri, sivil toplum örgütleri de destek verdi. Eylem yapan grup adına açıklama yapan ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, mahkeme kararlarını ilgililere ilettiklerini belirterek

“Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin burada, Melet Irmağı'nın doğu tarafında balıkçı barınağı yapmaya başladı. Balıkçı barınağı bir gereksinimdir. Sadece yeri yanlıştır. Açtığımız dava sonucu önce yürütmeyi durdurma kararı çıktı ancak belediye çalışmayı durdurmadı.

Cumhuriyet Başsavcılığına iki kez suç duyurusu yaptık. Ordu Büyükşehir Belediyesine ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne de mahkeme kararı nedeniyle çalışmaların durdurulmasını istedik. Ancak çalışmalar durmadı. Yasal ve hukuksal görevlerimizi yaptık. Sıra Anayasanın bizlere verdiği ödevimizi yapmaya geldi. Fiili ve meşru mücadele hakkımızı kullanıyoruz” dedi.

KARARI KAPIYA ASTILAR

Mahkeme kararına herkesin uymak zorunda olduğunu vurgulayan Gönül, “Mahkeme kararını şantiyenin girişine asıyoruz. Mahkeme kararı hoşunuza gitmeyebilir ancak uymak zorundasınız. Mahkeme kararına rağmen çalışılıyorsa suç işleniyor demektir.

Burası muz cumhuriyeti değil. Valiliğe, emniyete ve yetkililere sesleniyoruz, mahkeme kararına uyulmadığında bundan sonra fiili durdurma eylemi yapacağız. Yaşanacaklardan bizler sorumlu değiliz.

Bizler, yasadışı çalışma yapanlara karşı Anayasa’nın 56. maddesinde bize verilen ödevi yerine getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

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