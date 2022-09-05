AKP’li Belediye meclisinde gerginlik

Mersin'de AKP'li Akdeniz Belediyesi’nin meclis toplantısı gerginlik ve protestoya sahne oldu. HDP'li üyeler, geçtiğimiz ay 5 meclis üyesinin kelepçelenerek gözaltına alınmasını "Demokrasi kelepçesi" yazılı fotoğraflar açarak protesto ederken, bir meclis üyesinin divana dil çıkartıp, öpücük attığı iddiası da gerginlik yarattı.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de AKP'li Akdeniz Belediye Meclisi'nin yapılan eylül ayı birinci toplantısı protesto ve gerginliklere sahne oldu. Sinirlerin gerildiği ve AKP'li üyeler ile protesto gösterisinde bulunan HDP'li üyelerin kavgalarına ramak kaldığı toplantıda, HDP'li Meclis Üyesi Yıldırım Akpınar'ın divana dil çıkarıp, öpücük attığı iddiası da gerginliğe yol açtı.

Akdeniz Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, AKP'li Başkan M.Mustafa Gültak ile HDP'li meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. HDP'li üyeler, geçtiğimiz ay 5 meclis üyesinin kelepçelenerek gözaltına alınmasını “Demokrasi kelepçesi” yazılı fotoğraflar açarak protesto etti. AKP'li Başkan Gültak, HDP meclis üyelerinin gündem üzerine söz almasını engellemesi sinirleri iyice gerdi.

“RANTA HAYIR DÖVİZİ AÇILDI”

Akdeniz Belediye Meclisinin geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı olağanüstü genel kurul öncesinde 5 HDP'li meclis üyesi gözaltına alınmış, AKP'li belediye başkanı Mustafa Gültak, meclis çoğunluğu kendisine geçince aylardır beklediği borçlanma ve satış yetkisi kararlarını meclisten geçirmişti. Tartışmalı meclisin yankıları, Akdeniz Belediye Meclisinin eylül ayı olağan toplantısında da sürdü. HDP'li meclis üyeleri, meclis oturumu açılırken, 5 meclis üyesinin gözaltına alındığını gösteren ve üzerinde “Demokrasiye kelepçe” yazan fotoğraflar ile “Ranta hayır” yazılı dövizler açtı.

Bir önceki tutanak özetinin okunmasının ardından söz alan HDP sözcüsü Özgür Çağlar, tutanak özetine ilişkin itirazlarını 18 meclis üyesinin imza attığı metni okuyarak dile getirmek istedikleri söyledi. Ancak AKP'li belediye başkanı Mustafa Gültak, “Tutanak özeti dışında bir şey konuşursanız izin vermem. Konuşturmam” diyerek Çağlar'ın sözünü kesti.

Çağlar'ın metini okumakta ısrar etmesi üzerine AKP'li başkan mikrofonları kapatacağını söyledi. AKP'li başkan, meclis üyesinin ısrarı üzerine metni görmek istediğini söyledi. Bu sırada meclis üyesi Yıldırım Akpınar, tutanak özeti ile 18 meclis üyesinin metnini divana bıraktı. AKP'li başkan Gültak ise “Resmi evrak önüme atamazsın” derken meclis üyeleri Yıldırım Akpınar ile Tufan Nenni arasında tartışmalar yaşandı. Meclis üyesi Aydın Demirci'nin de tartışmaya katılmasının ardından oturuma ara verildi. Aranın ardından HDP grubu, önceki toplantıda alınan bazı kararlara muhalefet şerhi koyduğuna dair metnin özetini okudu.

“DİVANA DİL ÇIKARDI, ÖPÜCÜK ATTI”

Son derece gergin geçen mecliste Başkan Mustafa Gültak, HDP'li meclis üyesi Yıldırım Akpınar'ın divana dil çıkardığını, öpücük attığını belirterek “Sizin gibi eğitimciye yakıştıramadım. Özür bekliyorum” dedi. Toplantı verilen 10 dakikalık aradan sonra yeniden başlayarak gündem maddeleri görüşülerek tamamlandı.

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