AKP’li belediye milyonluk tesisleri kaderine terk etti

Konya'nın AKP'li Cihanbeyli Belediyesi, ilçeye bağlı köy ve kasabalara 2018 yılından beri 40’ın üzerinde misafirhane ve tesis yaptı. Milyonlarca liraya yapılan tesislerden birçoğunun kullanılmayarak kaderine terk edildiği ortaya çıktı.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, bayramlaşma ziyaretleri kapsamında Konya'nın Cihanbeyli ilçesine gitti. Ziyaretlerinin ardından 2018 yılında AKP'li Cihanbeyli Belediyesi tarafından İnsuyu Mahallesi'ne yapılan ve kaderine terk edilen tesisi gezen Yokuş, gördüğü manzaraya isyan etti.

“BURASI DEVLETİMİZİN NASIL BATIRILDIĞININ BİR ÖLÇÜSÜ”

AKP'li belediye tarafından ilçedeki köy ve kasabalara misafirhane adı altında 43 tesis yapıldığını ve birçoğunun kaderine terk edildiğini ifade eden Yokuş, “Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, 2018 yılında buraya bir tesis yapıyor. Burası devletimizin nasıl batırıldığının bir ölçüsü.

Benim aldığım bilgilere buna benzer 43 tesis yapılmış. Bunun adı camlı köşk demiş. Şehidimiz Ömer Halis Demir'in ismini de koymuşlar. 4 yıl öce yapılmış burası ve buraya milyonlarca lira harcanmış. Şimdi de tadilat için güya 1,5 milyon lira hazırlanmış” dedi.

“4 YIL İÇERİSİNDE ÇÖKÜYOR”

“Bu rezaletler Konya'nın her yerinde var” diyen Yokuş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Devleti nasıl batırdıklarını görün. Bu milli servet ve vatandaşın paralarıyla yapılan bir tesis. Bu zalimler 85 milyon vatandaşımızın vergileriyle saltanat sürüp, böyle rezil işler yapmışlar. Bu rezaletin diğer köylerde de takibini yapacağız. 2018 yılından sonra buranın açılışı yapıldıktan sonra kullanılmamış. Buna benzer yapılan irili ufaklı diğer 43 tesiste şu an doğru düzgün işlemiyor.

Benim vatandaşım bundan faydalanamıyor ama bunu yapanlar para kazanıyor. 4 yıl içerisinde çöküyor tekrar para kazanıyorlar. Bu vicdansızlık. Cihanbeyli'de 18 uygulayıp binlerce vatandaşa soygun düzeni kurup, zorbalık yapan belediye başkanının rezaletlerini artık ipliğini pazara çıkartmaya devam edeceğiz. Yazıklar olsun bu memleketi böyle batırıyorlar.”

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANIN YAKINLARI YÜKLENİCİ FİRMANIN ORTAĞI İDDİASI

43 adet tesisin yaklaşık 150 milyon liraya mal olduğunu söyleyen Fahrettin Yokuş, AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Kale'nin yakınlarının ise tesisleri yapan yüklenici firmanın ortakları arasında yer aldığının iddia edildiğini söyledi.

Yokuş, “Bizim duyumlarımıza göre, yapılan 43 irili ufaklı tesis için yaklaşık 200 milyon lira harcanmış. Bu tesislerin maliyetlerinin çok üzerinde yapıldığı da söyleniyor. Ayrıca bu tesisleri yapan bir yüklenici firmanın ortakları arasında Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale'nin de yakınları olduğu ilçede konuşuluyor. Konun takipçisi olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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