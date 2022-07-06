AKP’li belediye yaptı, AKP’li belediye yıktı! Vatandaş da şaşkın…

AKP’li Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi'nin işçiler için yaptırdığı otobüs durakları, AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından görüntü kirliliği yaptığı gerekçesiyle yıkıldı.

Ahmet KAYA

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Büyük çoğunluğu Kavaklı Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışıp, başkanlığını AKP'li Hanifi Mahçiçek'in yaptığı Onikişubat ilçesinde oturan işçilerin servis ve otobüs beklerken kışın kar ve yağmur, yazın ise güneş altında güç durumda kalmaları üzerine, muhtarlar tarafından Onikişubat Belediyesi'ne durak yapılması yolunda başvuruda bulunuldu.

Bunun üzerine Onikişubat Belediyesi, yol boyunca, belli aralıklarla çok sayıda otobüs durağı yaptı.

CAM ATIKLARINI BIRAKIP GİTTİLER

Ancak, geçtiğimiz hafta ani bir kararla yaklaşık 20 durağın söküldüğünü gören vatandaş ve muhtarların şaşkınlığı, yıkımın AKP'li Hayrettin Güngör'ün başkan olduğu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Görüntü Kirliliği' nedeniyle alındığını öğrenince bir kat daha arttı.

Onikişubat ilçesinden sökülen yaklaşık 20 otobüs durağı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gayberli bölgesindeki boş bir araziye atılırken, mahallesindeki duraklar yıkılan Yirmiikigün Mahalle Muhtarı Murat Yeniar, “Duraklar söküp, camlarını da kırıp pisliğini burada bırakıp gitmişler.

Vatandaşın hizmetini engelleyip, pisliğini burada bırakıp gitmek olmaz. Bu pislikleri süpürdüm ve Büyükşehir Belediye makamına götüreceğim. Benim mahalleme böyle bir pislik yakışmaz” diye tepki gösterdi.

VATANDAŞTAN TEPKİ

Otobüs ve servis beklerken yağmur, kar, güneşten korunmak için sığındıkları durakların yapımını belediyeden kendilerinin talep ettiğini belirten Onikişubat İlçesi muhtarları ve içe sakinleri tepkilerini şöyle dile getirdi:

“Muhalif belediyeler arasında böyle şeyler duymuştuk ama her ikisi de AKP'li olan iki belediyenin birbirlerinin yaptığı hizmeti engelleyip, bizlerin cebinden çıkan birlerce liralık hizmeti heba etmesini anlamış değiliz.

Eğer görüntü kirliği oluyorsa iki yıldır niye o duraklar vardı? İkisi de aynı partiden olan belediyenin başkanları neden birbirlerinden görüş almadan böyle bir şey yaptı? Yazık günah değil mi milletin parası böyle yap-yık ile çarçur ediliyor?”

VATANDAŞ DURAK SANIYOR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise, servis bekleme alanı olarak kullanılan durakların vatandaşlar tarafından toplu taşıma durağı olarak algılandığını savunarak yıkım kararı alındığını söyledi. Yetkililer, yıllardır bu algının neden görmemezlikten gelindiği sorusunu ise yanıtsız bıraktı.