AKP’li belediye yine ağaç katliamına imza attı

Daha önce kent meydanı ve yeraltı otoparkı çalışmalarının yapıldığı alanda yol genişleme çalışmaları için kent merkezindeki ağaçları iş makineleriyle söken AKP’li Elazığ Belediyesi şimdi de Cemiloğlu Parkı’nda bulunan 12 ağacı kesti.

Evren DEMİRDAŞ

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Daha önce kent merkezinde devam eden kent meydanı ve yeraltı otoparkının yapıldığı alanda bulunan 20 çam ve selvi ağaçlarını iş makineleriyle sökmüştü. AKP'li Elazığ Belediyesi şimdi de yine kent merkezinde olan Cemiloğlu Parkı'ndaki birçok ağacı kesti.

Ağaçların kesilmesi olayına kentteki muhalefet partilerinden bir açıklama yapıldı. Ağaçların kesildiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan yerel gazeteci Metin Eren Erol, şehrin kalan son yeşilliklerinin de yok edildiğini belirterek AKP'li belediyeye tepki gösterdi.

GAZETECİ SOSYAL MEDYASINDAN TEPKİ GÖSTERDİ

Cemiloğlu Parkı'nda kesilen ağaçların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Metin Eren Erol, “Yine bir gece yarısı Elazığ Belediyesi. Şehrin kalan son yeşillikleri de yok ediliyor. Bu defa da Cemiloğlu parkında bulunan onlarca ağaç katledildi” diyerek ilin milletvekillerini de etiketleyerek tepkisini gösterdi.

AKP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI TELEFONLARA CEVAP VERMEDİ

Ağaçların kesilmesinin nedeni sormak için aradığımız Park ve Bahçeler Müdürlüğünden sorumlu Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu ise telefonlarımıza ve mesajlarımıza cevap vermedi.

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