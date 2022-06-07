AKP’li belediyede Atatürk büstü tartışması

AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin bina girişine Atatürk büstü konulması için CHP ve İYİ Partili ilçe meclis üyeleri önerge verdi. CHP’li Meclis Üyesi Halit Ötün, Atatürk büstü için daha önce verdikleri önergenin AKP’liler tarafından reddedildiğini ancak daha sonra AKP’li Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün büstün en kısa sürede konulacağına dair kendilerine söz verdiğini belirterek “6 aydır sabırla bekledik ancak sonuç alamadık” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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Sancaktepe Belediyesi'nin haziran ayı oturumlarının ilk birleşiminde CHP'li ve İYİ Partili Meclis Üyeleri yeni belediye binasının girişine Atatürk büstü konulması talebiyle önerge verdi.

CHP'li Meclis Üyesi Halit Ötün, dünyada 35 ülkede Atatürk heykelinin bulunduğuna dikkat çekerek “120 cadde ve 35 meydana adı verilen tek lider Mustafa Kemal Atatürk'tür” dedi.

Atatürk büstü yönetmeliği esas alınarak belediye girişindeki alana Atatürk büstü konulması konusunda karar alınmak üzere gündeme alınması için verdikleri önergenin 7 Kasım 2021 tarihinde AKP'li meclis üyeleri tarafından reddedildiğini hatırlattı.

“BELEDİYE BAŞKANI SÖZ VERDİ”

Ötün sonrasında yaşanan gelişmeleri şöyle anlattı:

“Biz siyaseti sonuç alma sanatı olarak görürüz. Buradan hareketle AKP Grup Başkanvekili ile Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile ortak bir toplantı yaparak talebimizi ilettik ve önergemizin yeniden gözden geçirilmesini istedik.

AKP'li Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ‘Atatürk hepimizin ortak değeridir. Yerinde ve çok iyi niyetle verilmiş bir önerge. Ben bina mimarisine uygun bir projelendirme yaparım en kısa zamanda belediye bahçesine bir Atatürk büstü koyarız' sözünü vermişti.”

“BÜSTÜ KOYMAK BİR HAFTALIK İŞ, 6 AY BEKLEDİK”

Döğücü'nün verdiği söze rağmen bugüne kadar bu konuda hiçbir girişim olmadığını vurgulayan Ötün,

“Buraya bir Atatürk büstü koymak için bir mimari projeye, bir temele ihtiyaç yok. Kazı yapılmayacak. Sadece bir platform üzerine bir büst konulacak. Zaman olarak bir haftalık işi, tam 6 ay bekledik.

Oy devşirme peşinde değiliz, girişimimizden sonuç almak için sabırla bekledik. Bugüne kadar olduğu gibi klasik politikacı sözü ile oyalama taktikleri ile geçiştiriliyor” dedi. Ötün temmuz ayı oturumlarında da konuyu tekrar gündeme getireceklerini söyledi.

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