AKP’li belediyeden, AKP’li belediyelere tepki çeken yardım!

AKP’li Bağcılar Belediyesi; Sinop, Bayburt ve Giresun’daki AKP’li 3 ilçe belediyesine toplam 3.5 milyon liralık nakdi yardım yapacak.

Özlem GÜVEMLİ

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Bağcılar Belediye Meclisi'nde şubat ayında alınan karar ile kardeş kent Sinop Durağan Belediyesi'ne hayvan pazarı inşaatında kullanılmak üzere 1 milyon 500 bin lira nakdi yardım yapılması için karar alındı.

2021 yılı ekim ayı oturumları sırasında alınan karara göre de Bayburt Arpalı Belediyesi'ne yol yapımında kullanılmak üzere elektrik direği yapımı işi için 250 bin lira nakdi yardım yapıldı.

Giresun Bulancak Belediyesi'ne ise dış cephe kaplaması işi için geçtiğimiz yıl mayıs alında 1 milyon 200 bin TL yardım kararı alınmıştı.

Ancak Bulancak Belediyesi, ekonomik şartları gerekçe göstererek bu ücreti sadece hizmet binasının yapımında kullanılabileceğini ve bunun için de 1 milyon 750 bin TL'ye ihtiyaç duyduğunu Bağcılar Belediyesi’ne bildirdi.

Bunun üzerine geçtiğimiz ocak ayında yardım kararında değişiklik yapıldı ve Bulancak Belediyesi'nin talep ettiği 1 milyon 750 bin liralık nakdi yardım, yeni yapılan hizmet binası yapımında kullanılması kaydıyla uygun bulunarak kabul edildi.

Toplam 3.5 milyon liralık nakdi yardım kararlarına CHP grubu “hayır” oyu kullandı.

“İLÇEDE DERİN BİR YOKSULLUK YAŞANIYOR”

CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Tunçer, “İstanbul’un nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ilçelerden biri olan, ekonomik krizin etkisiyle derin yoksulluğun yaşandığı Bağcılar ilçemizde yaşayan yardıma muhtaç öğrencilere gençlere çocuklara, kadınlara yardım etmek yerine, İstanbul dışına böylesi bir nakdi yardımın yapılmasına bir anlam veremedik. Burası krediyle, borçla ayakta duran bir belediye” diye tepki gösterdi.

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