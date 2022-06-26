AKP’li belediyeden AKP’li yöneticiye ballı ihale

Aydın’ın AKP'li Bozdoğan Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapım işi ihalesini kendi belirlediği yapım maliyeti üzerinden, daha düşük fiyat vermesi gerekirken 2 milyon 835 bin lira fazlasına fiyat veren AKP’li eski yöneticiye verdi.

Latif SANSÜR

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Aydın, AKP'li Bozdoğan Belediyesi'nin yandaşa ballı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ihalesini konuşuyor. Bozdoğan Belediyesi tarafından yaptırılacak olan yarı olimpik yüzme havuzu ihalesini, maliyetinden 2 milyon 835 bin lira fazla bedelle önceki dönem AKP Nazilli İlçe Başkan Yardımcısı Volkan Beyazıt'a ait Beyazıt İnşaat aldı. İhale sözleşmesinin imzalanması sırasında, Bozdoğan Belediyesi uzmanlarının müteahhitte yüzde 25 kar payı koyarak hesapladığı yaklaşık maliyetin altında teklif vermesi gerekirken, çok üstünde fiyat vererek ihaleyi kazandığı ortaya çıktı. İşi veren AKP'li belediyenin Başkanı Ufuk Altıntaş, alan müteahhittin ise AKP'li eski yönetici olması şaibe iddialarını gündeme getirdi.

“SANKİ KARPUZ SATIŞI YAPILIYOR”

Emekli bürokrat Haldun Haşmet Aysan, kamu yararının düşünülmediğini belirttiği ihale ile ilgili şu bilgileri verdi; “Yapım maliyeti 9 milyon 228 bin,yüzde 25 müteahhitlik karı ile birlikte toplam 11 milyon 535 lira olarak belirleniyor. Normalde bu yaklaşık maliyet doğru hesaplandıysa aksine düşünmek hakaret olur, iş bilmezlik olur ki kamu idaresini işleyişine açıkça aykırı olur. Bu bağlamda ihaleye katılanlar yüzde 25 müteahhitlik karından fedakarlık ederek bu bedelden yüzde 10-20 kırım yaparak daha düşük teklifte bulunması gerekir. Her nasılsa ihaleye katılan veya davet edilen firma bu yaklaşık maliyetten 2 milyon 865 lira fazla olarak 14 milyon 400 + KDV teklif sunuyor. Bu teklif karşısında Bozdoğan Belediyesi'nin ‘Kamu Yararı'nı düşünerek ihaleyi iptal etmesi gerekir. Peki, ne oluyor? Sanki karpuz satışı yapılıyor, el sıkışılıyor” diyerek tarafların AKP'li olmasına dikkat çekti.

“HALK MI RANT MI SÖZ KONUSU”

CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayer ise AKP'li Başkan Ufuk Altıntaş'ı yaşanan ekonomik sıkıntılar, mahallelerin (Köyler) yol, su gibi sorunları dururken Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ihalesini, üstelik yüksek bedelle yandaşa verilmesini eleştirdi. Karayer, “Ovada çiftçi inim inim inliyor, elektrik sorunu, su sorunu yüzünden kıvrım kıvrım kıvranıyor. AKP'li başkan üreticinin yarasını sarmıyor, esnafın göz yaşını silmiyor, halkın yüzünü güldürmüyor. Kimin derdini çözüyor, kimin yarasına merhem oluyor, kimlerin yüzünü güldürüyor, kimlerin cebini dolduruyor? Halk olarak, hak sahibi olarak soruyoruz. Çünkü 14 milyona hiçbir şey yapamazsanız, Bozdoğan'ın tüm köylerine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün resmi hesaplamasına göre işçiliği, malzemesi hatta yapacak müteahhidin kar payı dahil 131 milyon 952 bin 72 m2 parke taşı ile yol yapabilirsiniz. Şimdi vicdanınızın olduğunu varsayarak elinizi o boşluğa koyun ve cevap verin bu hesaba göre halk mı rant mı söz konusu” dedi.

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