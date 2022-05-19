AKP’li belediyeden ‘Atatürksüz’ kutlama mesajı

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için vatandaşlara gönderdiği kutlama mesajında Atatürk’ün ismine yer vermemesi tepkiyle karşılandı.

Ahmet KAYA

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AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara gönderilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ismine yer verilmeyerek şu ifadeler yer aldı:

“19 Mayıs 1919 tarihi, düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ve istikbal ruhunun ilk meşalesinin yakıldığı müstesna bir gündür. Şanlı tarihimizden aldığımız ilham ile her zaman gençliğimizin yanındayız.

Aydınlık yarınlarımızın güvencesi gençlerimiz bayrağımızı ulusal ve uluslar arası müsabakalarda dalgalandırmaya, şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.”

GÖNÜLLERDEN SİLEMEZSİNİZ

Atatürksüz kutlama mesajına sosyal medyadan tepki yağarken, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinin CHP İlçe Başkanı İbrahim Halil Alagöz de tepkisini şöyle dile getirdi:

“Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajı atıyor. Ancak, bayramın ismini resmi tanımına uygun yazmıyor. Mesajda sadece '19 Mayıs' yazılıyor.

Atatürk'ün ismini yazmayabilirsiniz, mesajlarınızdan da silebilirsiniz ama düşüncelerini ve fikirlerini ne gönüllerden ne de zihinlerden asla silemezsiniz. Sizler böyle siyaset yaptıkça, değil Atatürk'ü yok etmek, aksine büyütürsünüz.

Zaten bugün geldiğimiz noktada, insanlar anladılar ki Atatürk’ten uzaklaştıkça, ülke olarak, medeniyet olarak geri gidiyoruz. O yüzden Atatürk sevgisi her geçen gün artarak büyümeye devam ediyor. Sizler iktidardan gidince unutulacaksınız lâkin Atatürk fikirleriyle hep var olacak.”

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