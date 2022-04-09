AKP’li belediyeden doğa katliamı

Türkiye’nin en büyük ikinci tatlı su gölü olan Isparta’nın Eğirdir Gölü’nün kenarındaki Yeşilada Mahallesi'nde eskiden balık havuzu olarak kullanılan yer AKP’li Eğirdir Belediyesi tarafından park alanı yapılacak gerekçesiyle atık malzemelerle doldurulmaya başladı.

İlker KILIÇASLAN

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Türkiye'nin en büyük tatlı su gölleri arasında ilk sıralarda yer alan ve 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillendirilen Eğirdir Gölü, bugünlerde çevre katliamı ile karşı karşıya kaldı.

Isparta'nın içme suyu rezervini de karşılayan Eğirdir Gölü'nün kenarındaki Yeşilada Mahallesi’nde geçmişte yöre halkı tarafından balık havuzu olarak kullanılan alana AKP'li Eğirdir Belediyesi tarafından park yapılacak gerekçesiyle atık tesisinden çıkartılan malzemelerle doldurulmasıyla yaşanan çevre katliamını CHP Eğirdir ilçe başkanlığı gözler önüne serdi.

CHP İLÇE BAŞKANI BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU

AKP'li belediye tarafından gölün kenarında atık tesisinden çıkan malzemelerde doldurulmaya çalışılan alanda CHP Eğirdir İlçe Başkanı Murat Yılmaz incelemelerde bulundu.

Yılmaz yaptığı incelemede, AKP'li belediye tarafından alana boşaltılan araba lastiğinden, naylon poşet ve çuvala kadar bir çok kentsel atık malzemeleri fotoğraflayarak yaşanan katliamı gözler önüne serdi.

“YAPTIKLARI İŞ KANUNA AYKIRI”

Yılmaz, belediyenin yaptığı çalışmanın kanuna aykırı olduğunu ifade ederek, Eğidir Gölü'nün mutlak koruma alanı olarak ilan edildiğini ve çevresine asla moloz veya atık malzemelerin dökülerek doldurulmasının yasak olduğunu söyledi.

Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

*AKP'li Eğirdir Belediyesi sessizce Türkiye'nin en göllerinden birisi olan Eğirdir Gölü'nde çevre katliamı yapmaya başladı.

*Bu göl 1. Derece Doğal Sit alanı olması yanında, mutlaka koruma alanı olarak ilan edildi. Ayrıca yıllardın Isparta'nın içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

*Şimdi belediye park yapacağım gerekçesiyle gölün en önemli bölgelerinden olan Yeşilada mahallesinde eskiden balık havuzu olarak kullanılan alanı atık tesisinden çıkan malzemelerle doldurmaya çalışıyor.

*Bir taraftan bölgenin doğal yapısını bozarken, bir taraftan hem çevre katliamına, hem de gölün kirlenmesine neden oluyor.

*Çünkü atık tesisinden kamyonlarca boşaltılan atık malzemelerin suları ve pisliği göle karışıyor.

* 2872 sayılı Çevre Kanunun 8. maddesi uyarınca, böylesi bir atıklarla karışık malzemeler değil göl kenarına hiç bir yere asla dökülemez. Kanuna aykırı bir iş yapıyorlar.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Eğirdir Gölü'nün göze göre kirletildiğini ifade eden CHP İlçe Başkanı Yılmaz açıklamasında son olarak yetkililere çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

*Göl özel hükümleri uyarınca burası doldurulamaz, doldurulacaksa bile bu atıklarla değil. Tabiatla uyumlu dolgu malzemeleriyle yapılabilir.

*Hizmete karşı değiliz, yapılan yanlışa karşıyız. Her ne kadar üzeri iyi toprakla doldurulsa da, kimse altı atıklarla dolu bir parkta oturmayı istemez.

*Başta Isparta Valiliği, Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü olmak üzere yetkilileri göreve davet ediyorum.

*Yaşanan bu çevre katliamını bir an önce durdursunlar. Eğer gereken yapılmazsa yaşanan çevre katliamının durdurulması konusunda her türlü yasal işlemlere başvuracağız.

*Kendisini çevreci olarak ilan eden, ‘Sıfır Atık Projesi' ile gözleri boyamaya çalışan AKP'li Eğirdir Belediyesi'nin ne kadar çevreci olduğunu bir kez daha gördük. Kimseyi kandırmasınlar ve bir an önce bu yanlıştan dönsünler.

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