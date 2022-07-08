Şanlıurfa’da tepki çeken atama

Şanlıurfa’da süre önce “Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirilen Haliliye Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil İmamoğlu görevinden alınarak yerine, kendisini tanımadığını söyleyen vatandaşa, “Balık hafızalı” ve “Alzheimer başlangıcı vardır” diyen AKP Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal’ın yakını Saruhan Hamevioğlu atandı.

Ahmet KAYA

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Şanlıurfa’nın merkez ilçesi Haliliye'de Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak görev yapan, özellikle gençlere yönelik çalışmalarıyla vatandaşların yakinen tanıdığı İbrahim İmamoğlu, ani bir kararla görevinden alınarak İl Gençlik Spor Müdürlüğü'ne atandı.

Üç kez üst üste başarı belgesi aldığı için Haliliye Kaymakamı Metin Esen tarafından Üstün Başarı Belgesi ile taltif edilen İbrahim Halil İmamoğlu'nun görevden alınması şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

ÖLÇÜ: LİYAKAT DEĞİL, MİLLETVEKİLİ YAKINLIĞI

Göreviyle ilgili eğitim alan ve beden eğitimi öğretmenliği geçmişi bulunan İbrahim Halil İmamoğlu'nun yerine getirilen Saruhan Hamavioğlu'nun ise, hem AKP Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açenal'in akrabası, hem de Milletvekili Açanal'ın danışmanı Şevket Hamavioğlu'nun amcasının oğlu olduğu ortaya çıktı.

Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, söz konusu atama için “Tabi ki Urfa geride kalır” yorumunu yaptı.

TEPKİ YAĞDI

Bu görev değişikliği her kesimden büyük tepki aldı. Eski Milletvekili ve Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz tepkisini sosyal medya hesabından, “Tabi ki Urfa geri kalır. Haliliye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim İmamoğlu liyakatli, üstün başarı belgesi olan birİ. Görevden alındı, yerine AKP Milletvekili Gülender Açanal'ın akrabası olan Saruhan Hamevioğlu büyük bir çaba ile getirildi Ve Urfa çiftlik” şeklinde gösterdi.

KADINA SEÇME HAKKINI AKP VERDİ

Hem kendisi, hem de danışmanının yakını olan Saruhan Hamevioğlu'nun atamasını yaptırdığı ileri sürülen AKP Şanlıurfa Milletvekiili Gülender Açanal katıldığı bir açılışta, kadınlara 1930 yılında Atatürk tarafından seçme hakkı verilmesine karşın, “Kadınlar için 2001’den sonra bir milat yaşandı. Öyle bir milat ki, sosyal hayatta, siyasette, kamuda, bürokraside olmayan kadınlar ve ilk olarak yıllar sonra kadın seçilme hakkını elde etti, partimiz sayesinde” demişti.

VATANDAŞA BALIK HAFIZALI, ALZHEMİER YAKIŞTIRMASI YAPMIŞTI

AKP Şanlıurfa Milletvekili Açenal, yerel televizyondaki programda ise bir izleyicinin “Gülendar Açenal kimdir? Kendisini tanımıyoruz” mesajına oldukça sinirlenmiş, “Beni tanımıyor diyenlerin ya kötü niyetli ya balık hafızalı olduklarını düşünüyorum. Ya da Alzhemier başlangıcı falan vardır. Bir check-up yaptırsın” cevabı vermişti.

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