AKP’li belediyeden ucuz un kuyruklarına önlem

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da AKP’li Çumra Belediyesi TMO ile yapmış olduğu protokolle 400 liraya kadar yükselen 50 kg unun 200 liraya satılacağını duyurmuş ve haberi alan vatandaşlar ucuz undan almak için fabrika önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu. AKP’li belediye, kuyrukları önlemek için vatandaşların belediyenin resmi internet sitesi üzerinden randevu oluşturarak un alabileceklerini duyurdu.

Müslüm EVCİ

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Vatandaş, ekonomik krizle birlikte ardı arkası kesilmeyen zamlar nedeniyle geçinemez hale geldi.

Alım gücü düşen ve ay sonunu getirebilmek için yoğun çaba harcayan vatandaşlar, ucuz ürün arayışına düştü.

UCUZ UN İÇİN METRELERCE UZUN KUYRUK OLUŞMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde tahıl ambarı olarak bilinen Konya'da AKP'li Çumra Belediyesi, TMO ile yapmış olduğu protokole istinaden bir un fabrikasında 50 kg unu 200 liraya satışa sunmuştu.

Haberi alan vatandaşlar piyasada fiyatı 400 liraya kadar yükselen 50 kg unu 200 liradan satın alabilmek için sabahın erken saatlerinde un fabrikası önünde uzun kuyruklar oluşturmuştu.

“ÇİFTÇİ KENDİ BUĞDAYINDAN ÜRETİLEN UNUN KUYRUĞUNDA”

Ucuz un kuyruklarını görüntüleyen İYİ Parti Çumra İl Başkanı afet Gülşen duruma tepki göstererek, “Şu an çiftçi kendi buğdayından üretilen unun kuyruğuna girmiş durumda. Buğday bitinceye kadar satışlar devam edecek. Bu da bir varlık kuyruğu işte. Ülkemizi bu duruma düşürenler utansın. Halkımız çok zor durumda. Herkes nerede bir ucuzluk varsa onun arayışına düştü” açıklamasında bulunmuştu.

RANDEVUYLA UCUZ UN DÖNEMİ

Yaşanan gelişmelerin ardından AKP'li Çumra Belediyesi ucuzluk kuyruklarına önlem almak için ilginç bir yönteme başvurdu.

AKP'li belediye sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda ucuz un almak isteyen vatandaşların belediyenin resmi internet sitesi üzerinden randevu almalarını istedi.

Belediyeden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

* Çumra Belediyemizin TMO ile yapmış olduğu protokole istinaden Alibeyhüyüğü Un Fabrikamızda Un satışına başlamıştık.

* Vatandaşlarımızdan gördüğümüz yoğun talepten dolayı hemşehrilerimizin daha kolay faydalanabilmesi için Alibeyhüyüğü Un Fabrikası ve Çumra Bardakçı Mahallesi Gençlik Merkezi yanı Belediye Dükkanlarında satış noktaları oluşturduk.

* Un almak isteyen hemşehrilerimiz paylaşımdaki linkten oluşturulacak taleple un alımı gerçekleştirilebilirler.

KOTANIN DOLMASI NEDENİYLE RANDEVU ALINAMIYOR

Belediyenin duyurusunun ardından randevu almak isteyen vatandaşlar ise kotanın dolması nedeniyle randevu alamadıklarını belirterek duruma tepki gösterdi.

“TARIM MEMLKETİNDE ŞU HALE BAK”

AKP'li belediyenin sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun altına yorum yapan vatandaşlar şu notları düştü:

– Nasıl un veriyorlarsa kota hep dolu. Vereceksin madem niye kısıtlıyor belediye

– Belediyenin görevi un satmak mı? Düştüğümüz durumdan kurtaracak olan şey herkesin işini tam yapması üretmesidir bence. Eskiden yağ, tüp bilmem ne kuyruğu vardı yeğenim diyen dayılar özledi demek ki o günlere geri gittik.

– Tarım memleketinde şu hale bak. Yazıktır günahtır. Utanma arlanmada yok

– Bundan 10 yıl sonra torunlarına “zamanında un kuyrukları vardı” diyecekler mi?

-Sıra nedense hiç açılmıyor böyle randevu sistemimi olur

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