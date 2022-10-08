AKP’li belediyenin bütçesinin yüzde 44’ü arsa satışı ile denkleştirilecek

AKP’li Esenler Belediyesi’nin 2 milyar 700 milyon TL’lik 2023 yılı bütçesinin yüzde 44’ü gayrimenkul satışları ile sağlanacak. CHP’li Meclis Üyesi Kemal Şahin, “2.7 milyar liralık bütçenin 1 milyar 175 milyon TL’si taşınmaz satışı gelirinden karşılanacak. Esenler halkının öz kaynaklarını satarak Esenler’in geleceğini karartıyorsunuz” diye tepki gösterdi.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili olan Tevfik Göksu'nun başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi ilçe meclisinde oy çokluğu ile kabul edildi.

2023 yılı Mali yılı performans programı ve bütçesi hakkında CHP Grubu adına konuşan Meclis Üyesi Kemal Şahin, önce 2022 yılı bütçesini eleştirdi. 2022 için belirlenen 710 milyonluk bütçenin iki kez ek bütçe yapılarak 1 milyar 700 milyon TL'ye çıkarıldığını hatırlatan Şahin, “2022 yılı bütçesi yüzde 43 saptı” dedi.

2.7 milyar liralık 2023 bütçesinin de 1 milyar 175 milyon TL'sinin taşınmaz satışı gelirinden karşılanacağına dikkat çeken Şahin, “Bu rakam, bütçenin yüzde 44'üne denk geliyor. Esenler halkının öz kaynaklarını satarak Esenler'in geleceğini karartıyorsunuz” diye tepki gösterdi.

KİRALIK ARAÇLARA 165 MİLYON TL

Kiralık araç bütçesine de değinen Şahin şunları söyledi:

“2022 yılında kiralık araçlara 68 milyon 500 bin TL ödendi. 2023 yılı için bütçede taşıt kiralama rakamı 165 milyon TL. Artış yüzde 141. 2022'de kiralık araç sayısı 276 iken, 2023'te 293'e çıkıyor. Araç başına ödeyeceğiniz yıllık kira bedeli 564 bin TL. Kiralanan bir aracın aylık kira bedeli 47 bin gibi yüksek bir rakam ortaya çıkıyor. Yanı başımızdaki AKP'li Sultangazi Belediyesi 2022'de 73 aracı satın alarak 100 milyon TL tasarruf ettiğini ilan etti. Bir yıllık ödeyeceğimiz 165 milyon TL ile araç kiralamak yerine satın almayı öneriyoruz. Kiralık araç listesinde 140 adet binek araç görülüyor. Bu araçların kimler tarafından kullanıldığının da meclisimize açıklanmasını talep ediyoruz.”

KİRA GELİRLERİ NEDEN ARTMIYOR?

Şahin, 2023 yılında belediye bünyesindeki müdürlük binaları için ödediği kira bedelinin 6 milyon TL'den 10.5 milyon TL'ye çıktığını kaydetti. Kira gideri artan belediyenin yıllar içinde kira gelirinin hiç artmadığını vurgulayan Şahin, “2013 yılında bütçede kira geliri 2.5 milyon TL iken 2023 için öngörülen kira geliri 4 milyon 250 bin TL. 10 yıl önce bütçemiz 220 milyon iken bugün bütçemiz 12 kat artmasına rağmen her nedense 10 yıldır belediyenin kira gelirleri hiç artmıyor. Bu kiracılar kimlerdir? Defalarca sormamıza rağmen hangi gayrimenkullerden ne kadar kira alındığını açıklamıyorsunuz” dedi.

Şahin, gerçek ihtiyaçlardan ve sosyal belediyecilik anlayışından uzak buldukları bütçeye “hayır” oyu vereceklerini açıkladı. Esenler Belediyesi'nin 2 milyar 700 milyon liralık 2023 yılı bütçesi CHP ve İYİ Parti'nin ret, AKP ve MHP'nin “evet” oyları ile kabul edildi.

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