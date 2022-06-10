AKP’li belediyenin ihale oyunu: Önce işe başlattılar sonra ihaleyi verdiler

AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi Araklı ilçesinde yapılacak olan beton santralinin su ihtiyacını karşılamak için sondaj yaptırmak için ihaleye çıktı. Ortahisar Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Cüneyt Zorlu, teklif vermek için hazırlanan bir kişinin, alanda yaptığı inceleme ihale sonuçlanmadan sondaj çalışmasının başlandığı tespit ettiğini söyledi.

İsmail AKDUMAN

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Araklı ilçesinde yapılacak olan beton santralinde kullanılmak üzere su kuyusu sondajı yaptırmak için ilgili kişilere teklif vermesi için e-meil gönderdi.

Doğrudan temin yoluyla ile yapılan ihaleye katılmak isteyen şahıslardan 9 Haziran saat 16.00’da teliflerinin vermelerini istedi. Ortahisar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Cüneyt Zorlu, yaklaşık 205 bin liralık iş için teklif vermeye hazırlanan bir kişinin, alanda yaptığı incelemede ihale sonuçlanmadan sondaj çalışmasının başladığı kamera ile kaydettiğini söyledi. Görüntülerde 8 Haziran günü çekim yaptığını söyleyen şahıs ise, çalışmaların 3-4 gün önceden başladığını ileri sürdü.

YASAL KILIF UYDURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Cüneyt Zorlu, “Doğrudan temin yoluyla teklif alımı yapılacak. Fakat teklif vermeye giden şahıs işin aslında başladığını yerinde tespit etmiş. Hatta kime verildiğini de tespit etmiş. Formaliteden işi yasal kılıfına uydurmaya çalışıldığı görülüyor. Minareyi çaldıktan sonra kılıf hazırlamak buna nedir. Kendi adamlarına işi verip sonra teklif alıyorlar. Bu konudan Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun haberi olduğunu sanmıyorum. Ama gerekeni yapmasını bekliyoruz. Yeni daire başkanının kendi istediği kişi yada kişilere, keyfiyen iş vermesi ve kılıfı hazırlaması kabul edilemez” diye konuştu.

İHALE İŞE ERKEN BAŞLAYAN KİŞİYE VERİLDİ

Zorlu, sondaj işi ihalesinin üç gündür alanda çalışan şahsa 135 bin liraya verildiğini belirterek, şunları söyledi:

– İşlem usulüne uygun ve zamanı beklenmeden yapıldı. Daire başkanı ve diğer ilgililerle yaptığım görüşmede erken işe başlatıldığı kabul ettiler. Fakat 205 bin liralık işin 135 bin liraya düşürüldüğünü ve belediyenin zarara uğramasının önüne geçildiğini söylediler. Zarara uğratmadıkları için teşekkür ettim. Ama, işe başlatmak için ihalenin sonuçlanmasının beklenmesi gerektiğini söyledim. Önce teklifler alınıp açılmalı sonra işe başlatılmalıydı.

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