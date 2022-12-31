AKP’li belediyenin millet kıraathanesi inadı

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi, CHP'li Atakum Belediyesi'nin elinden aldığı Yalı Kafe'yi yıkarak yerine yapmaya başladığı 3 katlı Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe inadı 4 mahkeme kararına rağmen devam ediyor.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Atakum sahilinde yer alan ve daha önce uzun süre ilçe belediyesi tarafından sosyal tesis ve yeşil alan olarak olarak kullanılan Yalı Kafe, 31 Mart seçimlerinin ardından ilçe belediyesi AKP’den CHP’li Cemil Deveci’ye geçince, arsanın sahibi İller Bankası tarafından satışa çıkarıldı.

Belediye Başkanı Deveci, 5 bin 654 metrekarelik araziyi satın almak için banka yönetimi ile görüşmeler yaparken, banka araziyi AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe yapmak üzere verdi.

YEŞİL ALANI YOK ETTİLER

Araziyi alan Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı Ağustos ayında arazide bulunan tesisleri yıkıp, ağaçları sökerek alana 3 katlı Millet Kıraathanesi ve Kitap Kafe yapabilmek için imar değişikliği yapmak istedi.

Millet İttifaklı üyelerinin karşı çıkmasına rağmen imar değişikliği talebi belediye meclisinden oy çokluğu geçti.

Belediye arazide çalışmalara başlarken, CHP’li meclis üyeleri Atila Tekcan, Hasan İpek ile sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar yapılan plan değişikliğinin iptali için dava açtı.

BELEDİYE 4 DAVAYI DA KAYBETTİ

İlk açılan plan değişikliği davasını kaybeden AKP’li belediye bir süre sonra planda küçük değişiklikler yaparak meclis kararı çıkarıp inşaata devam etti.

CHP’li meclis üyeleri meclisten çıkarılan her plan değişikliğini yargıya taşıdı. AKP’li belediye ise her kaybettiği davadan sonra meclisten yeniden plan değişikliği kararı çıkardı.

Bu zamana kadar mahkeme, belediyenin yaptığı 3 plan değişikliğine yürütmeyi durdurma kararı verirken, bir kez de inşaat ruhsatı iptal etti.

Bunun üzerine çalışmalarına ara vermek zorunda kalan AKP’li belediye, yılın son günlerinde meclisi olağanüstü toplantıya çağırarak 4’ncü kez plan değişikliğine gitti.

MHP’nin çekimser kaldığı, Millet İttifakı üyelerinin kabul etmediği plan değişikliği, AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

“BELEDİYE İLE SANTRAÇ OYNUYORUZ”

CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan, kentin ortak akıl ile yönetilmesi gerektiğini ancak belediyenin mahkeme kararlarına rağmen inatla kendi projesini hayata geçirmeye çalıştığını söyledi.

İnşaata devam edebilmek için meclis üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdıklarını belirten Tekcan, “3 kez plan değişikliğine 1 kez de ruhsatın iptali için dava açtık. Mahkemenin her kararından sonra projede küçük değişiklikler yaparak plan değiştirdiler. Şimdi apar topar bir kez daha karşı çıkmamıza rağmen plan değiştirdiler. Atakum Belediyesi dahil hiç bir kurumdan görüş almadan meclisten karar çıkarıyorlar ve ardından da inşaata devam ediyorlar. Bu yaptıkları değişikliğe ve ayrıca ruhsatın iptalin için yine dava açacağız. Belediye ile satranç oynuyor gibiyiz” dedi.