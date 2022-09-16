AKP’li belediyenin namaz hediyesi bisikletleri ‘ihtiyaçtan’ satılığa çıkardılar

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi 40 gün sabah namazına katılan 40 bin çocuğa bisiklet hediye etti. Bisikleti alan birçok kişi daha kutusundan bile çıkarmadan e-ticaret siteleri üzerinden satılığa çıkardı.

Müslüm EVCİ

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AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi “Güle Oynaya Camiye Gel Projesi” kapsamında 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında 40 gün sabah namazına giden çocuklara bisiklet hediye etti.

BİSİKLETLERİ KUTUSUNDAN ÇIKARMADAN SATILIĞA ÇIKARDILAR

Aile ve çocuklarının camiye katılımlarının artmasının hedeflendiği projede bisikletini alanlar daha kutusundan bile çıkarmadan e-ticaret siteleri üzerinden satılığa çıkardı.

İlanlarda bisikletlerin birçoğu 2 bin 500 liradan satışa konulurken, açıklama kısmında ise bisikletin Güle Oynaya Camiye Gel projesinden alındığı ve bilgisayar almak gibi ihtiyaçtan dolayı sattıkları bilgileri paylaşıldı.

2018 YILINDAN DA SATIŞA ÇIKARILMIŞLARDI

2018 yılında da AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen ‘Güle Oynaya Camiye Gel’ projesi kapsamında hediye olarak dağıtılan 44 bin bisikletin büyük bölümü aileler tarafından e-ticaret sitelerinde satışa çıkarılmıştı.

O dönemde yapılan projenin maliyeti ise 24 milyon lira olarak açıklanmıştı.

AKP'Lİ BAŞKAN PROJEYİ ELEŞTİRENLERİ HEDEF ALMIŞTI

Öte yandan AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay projeyi eleştirenleri sosyal medya hesabı üzerinden hedef almıştı.

Altay paylaşımında, “Ümmet bilinci, çocukların camileri doldurması, güle oynaya camiye gelmesi sizi neden rahatsız ediyor? Sabah namazında camiye gelen hafız adaylarının yüzlerini görmeye tahammülünüz yok. İlk gün 12 bin kayıt oldu bu da size dert olsun” ifadelerine yer vermişti.

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