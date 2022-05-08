AKP’li Belediyenin ovaya yapacağı meyve ve sebze haline yargı “dur” dedi

Türkiye'nin en önemli ovalarından biri olan Bafra Ovası'na AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmak istenilen meyve ve sebze haline yargı durdu. Çiftçilerin açtıkları davada mahkeme, halin yapılacağı alanın "sulu mutlak tarım arazi" olduğuna karar vererek belediyenin aldığı kamulaştırma kararını iptal etti.

İsmail AKDUMAN

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AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra ilçesi Türbe mahallesinde ovanın içinde kalan yaklaşık 18 hektarlık alanı kamulaştırarak meyve ve sebze hali yapmak istedi. 7 ay önce projeyi oy çokluğu ile meclisten geçiren belediyeye bölgede çiftçilik yapan köylülerin itirazlarını da kabul etmedi. Çiftçiler de eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışırken bir yandan da dava açtı.

BÖLGE MUTLAK SULU TARIM ARAZİSİ

Kamu yararına dayanak gösteren Büyükşehir Belediyesi’nce devam ettirilen kamulaştırma işlemlerine çiftçiler ve arazi sahipleri tarafından Samsun 2. İdare Mahkemesi’ne açtıkları dava sonuçlandı. Mahkeme, kamulaştırma işlemlerine dayanak olan İl Encümeni’nin verdiği “kamu yararı” kararını ve Samsun Valiliği’nin olur kararını iptal ederek, bölgeyi “sulu mutlak tarım arazisi” olarak tanımladı.

Mahkeme “kamu yararı” kararı alınmadan toprak yapısı konusunda gerekli incelemelerin Büyükşehir Belediyesi’nce yapılmadığını, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin sahada yaptığı incelemeler sonucunda bölgenin ‘sulu mutlak tarım arazisi’ olarak tespit edildiğine dikkat çekti. Ayrıca mahkeme, alanın 1. sınıf tarım arazisi olduğunu ve kamu yararı kararının hukuka uygun olmadığına kanaat getirerek kamulaştırma kararının iptaline karar verdi. Mahkeme, istinaf başvurusunu da oybirliği ile kesin olarak reddetti.

OVA BETONLAŞMAKDAN KURTARILDI

Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Hasan Çobancı, kamulaştırılmak istenilen alanın 1. sınıf tarım arazi olduğuna dikkat çekerek, “Bu alan DSİ sulama sahasının içerisinde kalan, 1.sınıf mutlak tarım arazisidir. Talep edilen alan ile ilgili Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ile TEMA Temsilcisinin karşı oylarına rağmen Toprak Koruma Kurulu Toplantısı’nda söz konusu alan, tarım dışı amaçlı kullanılmasına izin verilmiştir.

Samsun İli Toprak Koruma Kurulu, Bafra ilçesi meyve sebze hali yerinin tarım dışı amaçlı kullanılmasında kamu yarı olduğu, alternatif alan bulunmadığı ve ulaşım kolaylığı gibi nedenler göstermiştir. 5403 sayılı kanunun 14. maddesine göre Büyük Ova Koruma Alanı içerisinde kalan tarım arazilerinin tarım dışı kullanımlarının Tarım ve Orman Bakanlığı iznine tabidir. Bu proje hayata geçirilseydi eğer ovanın tarımsal niteliği bozulacak ve kısa süre sonra örnek teşkil edilerek ova betonlaşacaktı” diye konuştu.

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