AKP’li borçlu belediyeden yöneticilerine milyonlarca lira ‘huzur hakkı’ maaşı

Vatandaş yoksullukla boğuşurken borçlu AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 98 yöneticisine maaşları dışında milyonlarca lira 'huzur hakkı' maaşı ödediği belirtildi.

Müslüm EVCİ

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AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 98 yöneticinin belediyeye ait 7 şirketten aldıkları huzur hakları maaşlarına zam kararı çıktı.

Yapılan zamla birlikte üst düzey 18 yöneticinin, maaşları dışında aldıkları huzur hakkı ücreti 6 bin liraya, 80 yöneticinin ise 3 bin liraya yükseldi.

“HUZUR HAKKI ADI ALTINDA BİR MAAŞ DAHA ALMALARI VİCDANSIZLIKTIR”

Vatandaşın yoksulluk içinde çırpınmasına rağmen AKP'li belediyenin yöneticilere huzur hakkı adıyla verdiği maaşlara zam yapmasına İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş tepki gösterdi. Yapılan zammı “vicdansızlık” olarak değerlendiren Yokuş, şunları söyledi:

*Türkiye'de belediyelerin birçoğunda, belediye yöneticilerine huzur hakkı adı altında maaş verilmektedir. Konya Büyükşehir Belediyesinde de yapılan olağan genel kurul neticesinde yöneticilerin huzur haklarına zam kararı alındı.

*Alınan karara göre belediyede üst düzey yöneticileri; Özel Kalem Müdürü, Teftiş Kurulu Başkanı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve 15 daire başkanının huzur hakları aylık 6000 TL'ye, 80 tane yöneticinin de huzur hakkı aylık 3000 TL'ye çıkarıldı.

*Alınan kararla 98 yöneticiye maaşlarının dışında aylık toplam 348 bin lira, yılda ise 4 milyon 176 bin lira huzur hakkı ödenecek.

*Vatandaşımız, hayat pahalılığı, geçim zorluğu ve yoksulluk içinde “huzursuzluk” yaşarken AK Partili Konya Belediyesi yöneticilerinin huzur hakkı adı altında bir maaş daha almaları vicdansızlıktır.

“ALDIKLARI BU MAAŞLAR BOĞAZLARINDAN NASIL GEÇECEK?”

“Belediye üst düzey yöneticileri zaten yüksek maaş alıyorlar” diyen Yokuş, “Vatandaşımızın içinde bulunduğu ekonomik buhrandan utanmayıp bir de huzur hakkı altında aldıkları bu maaşlar boğazlarından nasıl geçecek? Konya Büyükşehir Belediyesi Sayıştay raporlarına yansıdığı üzere ülkemizin en borçlu belediyeleri arasındadır. Buna rağmen yöneticilerinin itibarından tasarruf etmeyen Konya belediyesi yöneticileri vatandaşının yüzüne nasıl bakacaktır?” ifadelerini kullandı.

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