AKP’li eski bakandan Erdoğan eleştirisi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın yanı sıra AKP'den 3 dönem milletvekilliği de yapan Ali Rıza Alaboyun’dan AKP’ye ilişkin şok itiraflar geldi.

Müslüm EVCİ

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Eski Başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 11'inci yılında Kanal 42 ekranlarında yayınlanan ve yönetmenliğini Mücahit Enes Turbil’in yaptığı, Mücahit Erbakan Belgeseli'nde birçok siyasi isim yer aldı.

Belgeselde yer alan siyasi isimlerden birisi de Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın yanı sıra AKP’den 3 dönem milletvekilliği de yapan Ali Rıza Alaboyun oldu.

“BİZ ÜRETİMİ KAYBETTİK”

Necmettin Erbakan'ın ağırlıklı olarak sanayi ve sanayi yatırımlarına önem vermesine rağmen AKP'nin belediyecilik faaliyetlerine ağırlık verdiğini söyleyen Alaboyun, şunları söyledi:

*Biz ağırlıklı olarak belediye yatırımlarına ağırlık verdik. Şehirleri güzelleştirdik. Yol, alt yapı yaptık ve bunlarla övündük. Bizde ki üretme, mühendis olma ve bir şeyler yapma arzusunu veren kişi Erbakan Hoca'dır. Bizim damalarımıza o ruhu enjekte etti.

*O ruhun devam etmesi lazım ve devam etmesi gerekiyordu. O zamanın teknolojisi daha geri bir teknoloji olabilir ama teknoloji sürekli gelişip yenilenen bir şey.

*Bugün aldığınız makineleri 4 ya da 10 yıl sonra yenilemeniz gerekiyor. Erbakan hoca Türk toplumuna bir üretim mantığını vermek istiyordu. Şimdi biz de tüketim hali hakim.

*Güzel yollarımız var, güzel şehirlerimiz var, biraz da paramız bol olursa lüks bir arabayla gezelim istiyoruz. Bunlar da ihtiyaç ama biz üretimi kaybettik.

*Üretime destek vermedik. Temel sıkıntımız bu oldu. Erbakan hoca burada açtı önümüzü ve burada bize o heyecanı verdi.

*Bugün Refah Partisi ya da Necmettin Erbakan dediğiniz zaman akla ilk şey ağır sanayidir. Fabrikalardır, üretimdir, teknolojidir.

“BELEDİYE HİZMETLERİ SANA ARGE VE YÜKSEK TEKNOLOJİ SUNMUYOR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mühendislik kültüründen gelmediği için daha çok şehirleri güzelleştirme ve yol yatırımlarına önem verdiğini söyleyen Alaboyun, partisini Erbakan'ın mirasına sahip çıkmamakla eleştirdi.

Şehir ve yol yatırımlarının yarısının sanayiye yapılması gerektiğini ancak bunu yapamadıklarından şikâyet eden Ali Rıza Ala boyun, şöyle konuştu:

*Liderlerin birikimleri devlet yönetimine doğrudan yansıyor. Küresel bir belediye başkanıysa yatırım deyince aklına ilk gelen yol, su, kanalizasyon, altgeçitler, köprüler ve şehirlerin güzelleşmesi oluyor.

*Ama yatırımın dışında bir fabrika dediğiniz zaman akla ilk gelen Erbakan oluyor. Bu altyapılar olacak mı, elbette olacak ama bunların paralel gitmesi lazım.

*Bizim AK Parti döneminde yaptığımız en büyük hatalardan biri belediye yatırımlarına ağırlık verdik.

*Şehirleri güzelleştik. Yol, altyapı ve suyla övündük. 20 bin km duble yol yaptık falan. 20 bin km değil de 10 bin km hedef koysaydık geri kalan 10 bin km'yi sanayiye yönlendirseydik oradaki sanayide mühendis çocuklarımız iş bulup yetişecekti.

*Belediye hizmetleri sana ARGE ve yüksek teknoloji sunmuyor. Gelen başkanın bakış açısına göre yatırımlar şekilleniyor.

*Rahmetli Özal zamanında da hem yatırım vardı, hem finans hem de liberalleşme vardı. Bizim öncelikli olarak Erbakan Hoca'nın başlattığı sanayileşme projelerini devam ettirmemiz gerekiyordu.

*Bence Recep Tayyip Erdoğan öyle bir mühendislik kültüründen gelmediği için yatırım deyince aklına şehir güzelleştirme ve yol yapmak oldu.

*Bunlar da ihtiyacımız olan şeylerdi ama keşke bunun da yanına sanayi yani Erbakan Hoca'nın bıraktığı mirası devam ettirebilseydik.

*Refah – Yol Hükümeti'nin ömrü 1 yıl değil de 5 yıl olsaydı ihracatta, teknolojide ve insan yetiştirmede ilerleyecektik ancak 28 Şubat nedeniyle yapamadık.

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