AKP’li esnafın ekonomik kriz isyanı: Böyle hiç olmadı

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Halil Çanakçı, Elazığ il teşkilatıyla esnaf ziyareti yaptı. Çanakçı’ya dert yanan ve 20 yıldır AKP’ye oy verdiğini belirten bir esnaf, “Bakın ne hale geldik dibe düştük tamamen. Benim insanım şuanda aç, esnaf perişan. 35 yıllık esnafım bu dönemde geçirdiğim sıkıntıları hiçbir dönemde geçirmedim" dedi

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Halil Çanakçı, bir dizin ziyaretler bulunmak üzere geldiği Elazığ'da esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ziyaretinde Çanakçı'ye DEVA Partisi Elazığ il başkanı Mehmet Kanal ve yönetimi de eşlik etti.

Kent merkezindeki taksi şoförlerini ve esnafları gezerek sorunlarını dinleyen Çanakçı'ya esnaf iş yapamamaktan ve hayat pahalılığından şikayet etti.

“MÜŞTERİYLE PAZARLIK YAPIYORUZ”

DEVA Partili İbrahim Çanakçı'nın ilk ziyaret taksicilere oldu. Gidişatın kötü olduğunu söyleyen bir taksici, “Mazot 30 lira 50 kuruş biz bir tane zam aldık o da olması gereken bir zamdı ikinci zammı da verdiler ama bu sefer bunu müşteriye yansıtamıyoruz. Taksimetreyi açıyoruz ama müşteriyle pazarlık yapıyoruz. 20 gün önce sigorta yaptırdım geçen yıl 4 bin liraydı bugün 7 bin lira. Aracın bakım masrafları da zamlandı. Daha özeldeki zamları da söylemiyorum sadece işimizdeki zamlar bunlar” diye konuştu.

“PARAYA İHTİYACIM OLDUĞUNDA USTAYA ‘3-5 VER' DİYORUM”

Taksicilere ziyaretinin ardından bir döner dükkanına giren Çanakçı esnafa, ‘işleriniz nasıl gidiyor?' sorusuna esnaf şu cevabı verdi;

“Kasayı açtığımda akşam bir şey yok gelir gideri karşılamıyor çark dönmüyor. Allah razı olsun ustam var paraya ihtiyacım olduğunda 1 ver, 3 ver, 5 ver diyorum bakalım nereye kadar. Ayran alıyoruz 40 lira kola alıyoruz yüzde 25 zam olmuş. Bakın kolacı gelmiş parayı almadan gitmiyor.

Millet korkuyor eskiden, ekmek, mazot, benzine zam geldiği zaman millet ayaklanırdı. Şimdi gecede 1 -2 lira geliyor ‘konuş' desek ‘konuşmam FETÖ'cü olarak içeri alırlar' diyor.”

Çanakçı ise, “Gayemiz millet olarak bu sıkıntılardan bir an önce kurtulmak. Bu sıkıntıları yaşamayı hakketmiyoruz. İmkanlarımız fazla daha fazlasını yapabiliriz. Hep şunu diyorum, darı ambarında açlıktan ölen tavuk gibi olmayalım. İmkanlarımız, zenginliklerimiz fazlayken niye bu sıkıntıları yaşayalım” diye cevap verdi.

“ŞUAN ESNAF PERİŞAN”

20 yıldır AKP'ye oy verdiğini belirten bir esnaf işe böyle derin bir krizi ilk defa gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı;

“Biz sıkıntıları çok yaşıyoruz, piyasalar hoş değil inşallah siz de bir şey yapabilirsiniz dertlere deva olabilirsiniz. Bu sefer millet kızgındır. Ben 20 yıldır Ak Parti'ye oy verdim ama bakın ne hale geldik. Dibe düştük tamamen dibe düştük. Tamam, bazı şeyler yapılmadı değil, yapıldı ama benim insanım şu anda aç, esnaf perişan.

35 yıllık esnafım bu dönemde geçirdiğim sıkıntıları hiçbir dönemde geçirmedim. Ben Çiller krizini, Ecevit krizini gördüm ama böyle hiç olmadı.

Dışarıda hiçbir şey yok bizim yönetememizden. Bir ekonomik program olmazsa olur mu bir program olması lazım. Ben sizi buranın başına koysam siz nasıl satış yapacaksınız?

Ekonominin başına güzel bir ekonomist getirilmesi lazım hiç mi yok ekonomi profesör? Bir seçenek koyulması lazım çünkü durum hiç iç açıcı değil.

Dertlere deva nasıl olur ehliyetli, dürüst insanlar işbaşına gelirse memleket ortak akılla istişareyle, akla bilime uygun olarak yönetilirse sorunlar çözülür.”

“BUNLARI SEBEBİ TAMAMEN KENDİ HATALARIMIZ”

35 yıl Devlet Planlama teşkilatında olduğunu belirten Çanakçı ise, “Rahmetli Özal döneminde başladım 11 yılda bu ülkenin hazinesini yönettim. Bende bütün o süreçleri gördüm ama bu kadar derin bir fakirleşme ve yoksullaşma görmedim. Bunların da sebebi tamamen yine kendi hatalarımız kendi yanlışlarımız. Dışarıdan başka bir şey olsa sineye çekelim” ifadelerini kullandı.