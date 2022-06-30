AKP’li kadın CHP’li Özel’den helallik istedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gaziantep’te esnaf ziyaretleri yapıp vatandaşla sohbet etti. 6 yıl AKP’nin mahalle başkanlığını yaptığını söyleyen bir kadın, “Bayağı kullanıldım. Bayağı size haksızlık yaptım. Hakkınızı helal edin” diye helallik istedi. Özel de kadına, “Helal olsun "diye yanıt verdi.

Ahmet KAYA

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Özel, partisinin milletvekilleri ve CHP Gaziantep İl Başkanı Neşet Uçar ile birlikte esnaf ziyaretleri yaptı.

Özel'in yolunu kesen bir kadın, “6 sene AK Parti'de mahalle başkanlığı yaptım. Bayağı kullanıldım, bayağı size haksızlık yaptım. Hakkınızı helal edin. Şimdi size geçtim” dedi.

Özel de kadına, “Helal olsun. Genel Başkanımız ‘Helalleşeceğiz' diyor nasıl olacak diyorlar. İşte böyle olacak. Biz de sana hakkımız geçtiyse sen de helal et” diye yanıt verdi.

SENİN HAKKINI BAŞKASINA VERDİK

Ataması yapılmayan bir öğretmen adayı ise, CHP’li Özel'e, atanamayan öğretmenlerin birer birer intihar ettiğini söyleyerek şöyle yakındı:

*Her zaman, ‘Fırat'ın kenarında kurt kapsa ondan ben sorumluyum' diyenler haksızlık yapıyorlar. Ben ücretli öğretmenliğe başvurdum.

*Adam bana diyor ki, ‘Hocam size öğretmenlik çıktı ama kusura bakmayın, sizin hakkınızı başkasına verdik.

ÜNİVERSİTEYE GİTSEK BİLE İŞSİZ KALACAĞIZ

Üniversiteye hazırlandığını ve tıp fakültesinde okumak istediğini söyleyen bir genç, “Okusak, üniversiteye gitsek bile işsiz kalacağız. Ben tıp okumak istiyorum ama çok zor böyle bir ülkede” dedi. Özel'in gence yanıtı, “Doktorların kıymetini bileceğiz, çekinmeden ol. Ben de eczacıyım, seçimden sonra doktorları çok rahat ettireceğiz” dedi. PDR eğitimi almak istediğini belirten üniversite adayı bir başka genç kız da endişelerini dile getirince Özel, “Rahat olun, PDR çok iyi bir bölüm. İktidarımızda size gereken değer verilecek” diye konuştu.

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