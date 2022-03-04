AKP’li meclis üyesi, belediyenin kredi talebini ‘savaşa’ bağladı

AKP'li Elazığ Belediyesinin mart ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda belediyenin hayata geçirilecek projelerin finansman ihtiyaçları, su ihtiyaçlarını karşılayan pompa istasyonlarının elektrik tüketim bedeli vadesi geçen faturalar ve diğer giderlerin ödeyebilmek için 50 milyon TL kredi kullanılması teklifini, AKP Meclis Üyesi Veysi Toptaş'ın Rusya-Ukrayna savaşına bağlamasına muhalefet tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediyesi, mart ayı meclis toplantısının ikinci oturumunda belediyenin giderlerinin ödenebilmesi için 50 milyon TL kredi kullanımı teklifi görüşüldü. İYİ Parti meclis üyesi Gültekin Koç, elektrik faturalarının ödenmesi için dahi kredi talebinde bulunulmasının sıkıntılı olduğunu söyledi. CHP'li Meclis Üyesi Murat Akkoç ise olağanüstü durumlarda belli bir süre projelerin askıya alınması gerektiğini dile getirerek kredi talebinde bulunulmasını doğru olmadığını kaydetti.

“ELEKTRİK PARAMIZI BİLE ÖDERKEN BANKALARDAN FAİZLE BORÇ ALIYORUZ”

“Biz bütçemizi yaparken bu hesapları dikkate almayarak mı bütçe yapıyoruz?” diye soran İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Gültekin Koç, “Sayın Şahin Şerifoğulları'nın belediye başkanı seçilmesiyle birlikte büyük bir proje ortaya konuldu 11 başlık altında 100 proje adıyla. Bu kulağa hoş geliyor ama burada gördüğümüz bir şey var biz elektrik paramızı dahi ödeyemiyoruz şuanda. Bizden sonraki dönemde bize bırakılan borç mirasını bizde öyle mi devredeceğiz? İki buçuk sene içerisinde bu beşinci borçlanma bunları üst üste koyduğunuzda ortadaki mali tablonun da hiç iç açıcı olmadığını ortada.

Biz elektrik paramızı bile öderken bankalardan faizle borç alacaksak bir sıkıntı var gibi geliyor bana. Eğer bu krediye ihtiyaç yoksa bizden neden yetki istiyorsunuz? Belediyenin bu aşırı borçlanmaları gelecekte büyük bir sıkıntı yaratacaktır. Hepimiz bu memlekette yaşıyoruz çatı çökerse hepimiz altında kalırız. Türkiye'de son günlerde ortaya çıkan plansızlık programsızlık ve aşırı harcamalar Elazığ Belediyesine de mi bulaştı.

Şuanda ortada bir gerçek var elektrik parasını ödemek için 50 milyon lira kredi talebi için yetki istiyorsunuz. Demek ki burada bir ekonomik sıkıntımız var bunu kabul edin” diye konuştu.

AKP'Lİ TOPTAŞ KREDİ TALEBİNİ SAVAŞA BAĞLADI, CHP'Lİ YEŞİL TEPKİ GÖSTERDİ

Belediyenin üç yılık hizmet süreci içerisinde hiçbir borcunun olmadığını söyleyen AKP'li Meclis Üyesi Veysi Toptaş, “Biz önümüzdeki ay üç yılımızı bitiriyoruz Elazığ Belediyesinde ne çalışanların ne de müteahhitlere tek bir kuruş alacağı bir ay sonraya kalmamış günü gününe ödenmiştir. Gültekin beyin bahsettiği 100 projenin yüzde 70'i şu anda bitmiştir. Bizim şuanda devam eden iki üç tane projemiz var.

Enerji fiyatları malum. Dünya bir savaş içerisinde bu savaş ortamında da gelişen şartlara göre bu krediyi biz belediye olarak talep ediyor ihtiyaç olursa gecikmeme adına yetki veriyoruz. Belediye ihtiyacı olan miktar kadar kullanır. Geçen dönemlerde yetki aldığımız halde kullanmadığımız kredilerimiz var bunu da o bağlam içerisinde sadece yetki alıyoruz belediye ihtiyacı olursa kullanacaktır” diyerek vermiş oldukları önergeyi savundu.

Toptaş'ın açıklamasına tepki gösteren CHP'li Cafer Yeşil ise, savaşın 6 gündür devam ettiğini ve belediyenin kredi talebiyle ilişkilendirilmesine anlam veremediğini kaydetti.

“İNŞALLAHLA MAŞALLAHLA BU İŞLER OLMUYOR”

Belediyenin sürekli bir borçlanma içerisinde olduğunu belirten CHP'li Meclis Üyesi Murat Akkoç ise “Uzun süredir yaşanan bir ekonomik sıkıntı var sadece savaşla alakalı bir şey değil bu. Kredi taleplerini savaşa bağlamanın bir anlamı yok. Olağanüstü bir durum varsa belli bir süre projelerimizi askıya almalıyız.

Yüzde 70 projelerimiz gerçeklemiş diyorsunuz ama bu projelerinde belediyeye bir katma değeri olması lazım. Biz sürekli proje üretip yapıyoruz ama sürekli bir borçlanma içerisindeyiz. Veysi bey 1 katrilyon 300 milyon bütçenin yanında 50 milyonun lafı mı oluyor diyor. Evet, olmaz ama bu kaçıncı borçlanma kaçıncı kredi? Başkanım inşallahla maşallahla rahat olun demekle olmaz. Rahat olun diyorsunuz 50 milyonluk kredi talebi geliyor rahat olun diyorsunuz 40 milyon geliyor rahat olun diyorsunuz 100 milyon geliyor.

Bu kadar borcu nasıl sıfırlayacaksınız? Gerekli durumlarda kendi kendimize yetebilmemiz için projelerin durdurulması lazım” ifadelerini kullandı. Yapılan görüşmelerin ardından 50 milyon TL kredi kullanılması talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

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