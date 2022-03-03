AKP’li müteahhidin yapım işini aldığı polis okulu mahkemelik oldu

Elazığ merkez Hankendi'de yapılacak olan Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi Okulunun ormanlık alana yapıldığı gerekçesiyle Avukat İrfan Sönmez, Ziver İnşaat ve alanı tahsis eden Milli Emlak Müdürlüğü hakkında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’da Ziver Holding tarafından yapımına başlanan Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi inşaatında 185 ağaç kesilmiş, gelen tepkiler üzerine Elazığ Valiliği, yüklenici firmaya 5 bin fidan dikme cezası verdi.

Avukat İrfan Sönmez, yüklenici firma olan Ziver İnşaatın ormanlık alanda ağaçları kesmesinden ve projeyi onaylayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

“ORMAN YAĞMASI YAPANLAR HESAP VERECEK”

Yapmış olduğu suç duyurusuna ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan Avukat İrfan Sönmez, şöyle konuştu:

*Kamuoyunun tepkilerine rağmen Hankendi Ormanını yok edecek olan Polis Meslek okulu projesine devam ediliyor.

* Bir orman 50/60 senede yetişiyor, ormanın ağacın vatana kazandırdıklarını hiçbir şey kazandıramaz.

*Rant uğruna gelecek nesillere çoraklaşmış, çölleşmiş bir vatan devrediliyor. Üstelik bu proje yasa ve yönetmenliklere aykırı ilerliyor. Henüz ortada onaylanmış bir imar planı mevcut değil.

*Normal olan önce bir imar planı yapmak sonra da bu plana göre bir proje yaparak alana yerleştirmektir.

* Şimdi tam tersi yapılıyor, proje var ama plan yok, bu şu anlama geliyor, projemize göre imar planı yapacaksınız.

*Bütün bu ihmal ve hukuk dışılıklara karşı 1.3. 2022 tarihinde Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundum.

* Hukukun tatile çıktığı bir ülkede savcılarımızın çevre ve hukuki duyarlılık göstermelerini umuyorum.

*Bu ülkenin tabiat varlıklarının böyle yağma edilmesi er geç yargının önüne gelecektir. Bugün olmasa yarın rant için orman yağması yapanlar hesap verecektir.

*Bu tür teşebbüslerde bulunanlar cüretlerini toplumun suskunluğundan alıyorlar. Haksızlıklar karşısında susan bir halk haksızlıklardan kurtulamaz.

YAPIM İŞİNİ AKP’Lİ ADAY ADAYI ALMIŞTI



Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı.

Yerine yapılacak yeni okulun yapım ihalesini 49 milyon 494 bin TL ile 2015 genel seçimlerinde AKP’den Elazığ Milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci’nin sahibi olduğu Ziver Petrol almıştı.

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