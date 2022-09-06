AKP’li olduğunu söyleyen vatandaş: Elinde Kur’an geziyor, Allah, peygamber diye etkileniyorduk

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Giresun’da İsmet ve Nimet Aydın çiftinin konuğu oldu. AKP’nin kuruluşundan beri üye olduğunu söyleyen İsmet Aydın, “Ben bu adamdan niye etkilendim? Hepimiz Müslümanız. Elinde Kur’an geziyor Allah, peygamber diye etkileniyorduk. Gerçekten yalanmış bu” dedi.

İsmail AKDUMAN

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun ziyareti sırasında kendisini çaya davet eden İsmet ve Nimet Aydın ile çocuklarının evine konuk oldu.

“İLAH GİBİ OLMUŞLAR İNSANLARA YÜKSEKTEN BAKIYORLAR”

AKP'ye kuruluşundan bu yana üye olduğunu belirten İsmet Aydın şöyle konuştu:

* “Markete gidiyoruz her şey ateş pahası. İnşallah sizlerin sayesinde bir şeyler olacak. Ben kurulduğundan beri Ak Parti'ye üyeyim. Ama bazı şeyleri yaşayıp gördükçe inanın sizi sevmeye başladım.

* Benim arkadaşlarımın çoğu solcudur. Ben bu Ak Parti'ye tapıyordum her halde. Ak Partililer bir senede nasıl olmuş biliyor musunuz? Bunlar artık doymuş. İlah gibi olmuşlar. İnsanlara yüksekten bakıyorlar. Hiç birine bir derdimi anlatamadım.”

“ELİNDE KUR'AN GEZİYOR ALLAH, PEYGAMBER DİYE ETKİLENİYORDUK”

* Ben bu adamdan niye etkilendim? Hepimiz Müslümanız. Elinde Kur'an geziyor Allah, peygamber diye etkileniyorduk. Gerçekten yalanmış bu. Hep diyordum bunlar efsane, bunlar Müslüman, biz değiliz. Herkesi kötüle kötüle böyle böyle siyaset yapa yapa bizim de gözümüzü bürümüşler. Biz de kanmışız bunlara. Sadece cebini doldurmuşlar.”

“VATANDAŞTAN ALIYORSUN, BİR AVUÇ ADAMA DÜNYANIN PARASINI VERİYORSUN”

Elektrik üretiminin maliyetine dikkat çeken Kılıçdaroğlu enerji üretiminin daha ucuza elde edilebileceğini belirterek şunları söyledi:

* “Doğalgaz alıyorsun dışarıdan, mazot alıyorsun dışarıdan. Allah'ın güneşi bedava. Güneş paneli kursan güneşe para vermiyorsun. Elektrikse böyle daha ucuza elde ediyorsun. Ama bunu yaptırmıyorlar, yapmıyorlar. İlla dışarıdan doğalgaz gelecek, dışarıdan petrol gelecek elektrik elde edeceğiz ondan sonra dünyanın parasını ödeyeceğiz.

* Kim kazanıyor bundan? Vatandaştan alıyorsun, bir avuç adama dünyanın parasını veriyorsun. Güneş enerjisi olsa çiftçiye elektriği bedava veriyorsun ayrıca çiftçi oradan para kazanıyor. Ayrıca dışarıya dolar vermiyorsun. Her şey Türkiye'de yapılıyor zaten. Üstelik daha ucuza oluyor ama yaptırmıyorlar.”

VAN'DAKİ ANISINI ANLATTI

Van'daki bir anısını anlatan Kılıçdaroğlu, “Van'a gittik. Van'da Norşin Şeyhi de gelmiş. Dediler ki, ‘Size oy vermiyoruz. Siz camileri yıktınız' falan. Dedim, ‘Ben sana 1921 yılında Atatürk'ün Meclis'te yaptığı konuşmayı göndereceğim' Orada milli abidelerimiz, camilerimizin onarımı için şu kadar para harcanmıştır diyor. Caminin yapımı için para harcayan adam camiyi niye yaksın? 1940'lı yıllarda hangi camilerin onarıldığını ve yeniden cami yapıldığına ilişkin rakamları gönderdim” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIM, ‘BİZİM GELECEĞİMİZ NEREDE' DİYOR”

Nimet Aydın ise iş imkanlarının olmamasından yakınarak şöyle konuştu:

* “Bizim iş alanımız yok. En büyük sıkıntımız bu. Olanlar da hep kapandı. Bu kadar millet dışarıda, aç yani. Asgari ücrete zam geldiyse işçi çıkartılıyor. Böyle bir şey olabilir mi?

* Çocuklarım, ‘bizim geleceğimiz nerede' diyor çocuklar. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü iş yok. Kızım 22 yaşında hiçbir hayali yok. Bir gelir yok. Ben temizliğe gittiğim parayla nasıl evi geçindireceğim? Ay başını düşünüyorum.“

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