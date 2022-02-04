AKP’li Özhaseki: Sapık hocaları ne derse onu yapıyorlar

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “FETÖ’cüler sapık hocaları ne derse onu yapıyorlar” dedi.

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AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

* Ülkemize her yandan düşmanlar saldırmaya devam ediyor. Birçok yerde ayakları var ama bir de FETÖ belası var. Onlar da din tarafından yaklaştılar. Neredeyse 50 yıldır yurtdışındaki o idare eden insanların emirlerinde oldular. Burada fakir çocuklarını aldılar, zenginlerin de parasını alarak Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı kullanmaya başladılar. Çok şükür hepimiz Müslüman insanlarız. Olmayana da saygımız var.

* Allah hidayet versin deriz başka da bir şey demeyiz onlara da. Biz biliriz ki Müslümanlık demek Kur'an ve sünnete dayalı bir anlayış demektir. Kur'an da hırsızlık haram ama FETÖ'ye göre haram değil. Soruları çalarlar, sizin çocuğunuz işe giremez ama onlar girebilirler. İftira haram ama bunlar kumpas bile kurarlar. Röntgencilik, birisine tuzak kurmak, kumpas kurmak bunların İslam'da yeri yok, ama FETÖ'cülükte bunların hepsinin yeri var. O sapık hoca söylediği zaman buradaki elemanları birçok insana tuzak kurarlar, önünü kesmek için her şeyi yaparlar. Bunların farkındayız. Bizim bildiğimiz İslam'ın şartı da belli.

* FETÖ emir vermişti, bütün iddianamelerde bunlar var. İleri gelen bütün memurlara diyorlar ki Kelime-i Şahadet, Kelime-i Tevhid asla söylemeyeceksiniz, kendinizi belli etmeyeceksiniz. Hiçbir şey bırakmadılar. Adeta dinin bile içini boşaltmaya gittiler. Kendilerini o kadar güçlü gördüler ki 15 Temmuz'un yaşanmasına vesile oldular. Kardeşlerimizi şehit ve gazi ettiler. Hala onlara uyan varsa inşallah onlar da bu tür işlerden vazgeçerler diye dua ediyoruz. (İHA)

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