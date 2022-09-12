AKP’li temsilci eğitim çeki dağıttı, muhtar sitem etti

Bursa'da Hacivat Mahallesi muhtarı Hayrettin Aygün, Büyükşehir Belediyesi eğitim yardımı çeklerini AKP mahalle temsilcisi tarafından dağıtıldığını öne sürdü. Duruma sitem eden Aygün, "Hangi şartlarda veriliyor, belli değil, sarı çizmeli Mehmet ağa. Şık değil" dedi.

Halil ATAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi muhtarı Hayrettin Aygün, okul yardımı çeklerinin AKP’li mahalle temsilcisi tarafından dağıtıldığını öne sürdü. Aygün paylaşımında, “Hacivat mahallesinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi eğitim yardımı çekleri Ak Parti Mahalle Temsilcisi tarafından dağıtılmaktadır. Mahalle muhtarlığımızın bir alakası yoktur. Mahalle halkımızın bilgisine arz ederim” ifadelerini kullandı.

“AKP TEMSİLCİLERİ SİZ DEĞERLİ MUHTARIMI HİÇE SAYMIŞ”

Muhtar Aygün’ün paylaşımına bir kullanıcı, “Sayın muhtarım şimdi bu dağıtılan belediyenin eğitime destek biletleri sadece AKP seçmenine mi veriliyor, yoksa mahallenizde bulunan ihtiyaç sahiplerine mi verilecek. Bildiğim kadarıyla bu biletler ihtiyaç sahipleri için, ama görüyorum ki AKP seçmenine bizzat dağıtılacak. Şahsen siz değerli muhtarım adına çok üzücü bir durum. Anlaşılan şu ki, AKP temsilcileri siz değerli muhtarımı hiçe sayarak bu tür bir terbiyesizliğe kalkışıyor” yorumunda bulundu.

“ELBETTE SÖYLENECEK İKİ SÖZÜMÜZ VAR, ZAMANI GELDİĞİNDE DUYARSIN”

Aygün ise “Kardeşim, susuyorsak efendiliğimizdendir. Elbette ki söylenecek iki sözümüz vardır. Elbette zamanı geldiği zaman duyarsın” karşılığını verdi.

“KİMLERE VERİLİYOR, HANGİ ŞARTLARDA VERİLİYOR, SARI ÇİZMELİ MEHMET AĞA”

Konuya ilişkin açıklama yapan Muhtar Aygün yaşananlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Sorduk öğrendik Ak Parti mahalle temsilcisi dağıtmış. Bizde muhtarlıkta yoğunluk olmasın diye haklımıza duyuru yaptık. Dar gelirli vatandaşlarımız bize gelip ‘çek dağıtıyormuşsunuz, bize niye vermiyorsunuz?’ diye sitem ettiler. Bize müracaatta bulunanlar oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne eğitim yardımı çeklerinin ne zaman dağıtılacağını sorduk. Bana dedikleri şu; ‘Muhtarım daha araştırma aşamasında, eliyoruz daha dağıtıma başlamadık’ dediler. Ama bir gün sonra mahallemde çeklerin dağıtımı başlandı. Kırtasiyelere sorduk ‘kim dağıtıyor bunları size' diye, ‘mahalle temsilcileri’ dediler. Ben daha çok üzülüyorum. Mağdur bu insan. Yardım çeki alması gerekiyor. Okul ihtiyaçları için çek verilecekse bu kimlere veriliyor? Hangi şartlarda veriliyor, belli değil, sarı çizmeli Mehmet ağa. Şık değil”

“AKP'Lİ MUHTARLAR BİLE BU PARTİZANLIĞA İSYAN ETMİŞ DURUMDALAR”

Muhtar Aygün’ün paylaşımını değerlendiren CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca’da şunları söyledi:

“AKP iktidarı her yönüyle partizanlığa batmış durumda. Buna belediyelerden yapılan sosyal yardımların sadece yandaş AKP’lilere dağıtılması da dahil. Zaten bilinen bir gerçek Bursa’da Hacivat Mahallesi Muhtarı Hayrettin Aygün’ün açıklamasıyla bir kez daha ortalığa saçıldı. Açıkçası, Hayrettin Aygün gibi profilinde Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı paylaşan muhtarlar bile bu açık partizanlığa isyan etmiş durumdadır.

AKP’nin iktidara başka parti gelirse sosyal yardımlarınızı keser şeklindeki dayanaksız argümanı, CHP’li isimlerin birçok ilde büyükşehir belediye başkanı seçilmesiyle çoktan çöktü. CHP’li başkanların görev yaptığı şehirlerde böylesi ayrımcılığa yer yok. CHP ve Millet İttifakına mensup belediye başkanlarımızın sağladığı hak-hukuk-adalet, yakın zamanda sandık önümüze geldiğinde bütün ülkede hakim olacak.”

İlginizi Çekebilir MHP'li başkandan AKP'lilere hastane isyanı

İlginizi Çekebilir AKP'liler arasında kayıp para kavgası! MHP'liler de tepki gösterdi